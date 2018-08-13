НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок ракетных двигателей РД-180 сослалось на контракт

ЦАМТО, 10 августа. НАСА отказалось комментировать возможное ограничение поставок Россией в США ракетных двигателей РД-180 в ответ на новый пакет американских санкций, сославшись на необходимость исполнения контрактных обязательств, передает "РИА Новости".

Ранее из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180, напоминает агентство.

"Компании, обеспечивающие запуски спутников и научных инструментов для НАСА на коммерческой основе, а также доставляющих грузы на Международную космическую станцию, отвечают за обеспечение пусковой системы, необходимой для выполнения контрактной миссии. Если некоторые детали по какой-либо причине становятся недоступны, компании несут ответственность за совершение необходимых шагов для выполнения контрактов", – заявили "РИА Новости" в НАСА.

РД-180 используются компанией United Launch Alliance (ULA) в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Компания пока не ответила за запрос "РИА Новости" о комментарии.

Как отмечает "РИА Новости", в конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил его введение до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.