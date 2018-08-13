Войти
13.08.2018
ЦАМТО

НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок ракетных двигателей РД-180 сослалось на контракт

193
0
-1
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 10 августа. НАСА отказалось комментировать возможное ограничение поставок Россией в США ракетных двигателей РД-180 в ответ на новый пакет американских санкций, сославшись на необходимость исполнения контрактных обязательств, передает "РИА Новости".

Ранее из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180, напоминает агентство.

"Компании, обеспечивающие запуски спутников и научных инструментов для НАСА на коммерческой основе, а также доставляющих грузы на Международную космическую станцию, отвечают за обеспечение пусковой системы, необходимой для выполнения контрактной миссии. Если некоторые детали по какой-либо причине становятся недоступны, компании несут ответственность за совершение необходимых шагов для выполнения контрактов", – заявили "РИА Новости" в НАСА.

РД-180 используются компанией United Launch Alliance (ULA) в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Компания пока не ответила за запрос "РИА Новости" о комментарии.

Как отмечает "РИА Новости", в конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил его введение до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
NASA
ULA
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
10.07.2018
Энергохлам
20.09.2017
Веселые поминки
05.12.2014
Космос для своих
04.04.2014
Заявление NASA носит декларативный характер?
01.08.2018
Производство двигателей для "Протонов" сворачивают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"