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13.08.2018
РИА Новости

Морские пехотинцы из Китая выиграли внедорожник за победу в конкурсе АрМИ

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Военнослужащие НОАК
АрМИ-2018. Военнослужащие из Китая выступали на своих автомобилях.
Источник: © Екатерина Жмырова/ТАСС

ЦЮАНЬЧЖОУ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Команда Китая победила в конкурсе "Морской десант-2018" Армейских международных игр (АрМИ) и получит в награду внедорожник - автомобиль повышенной проходимости китайского производства, Россия, занявшая второе место, получит моторную лодку, сообщили журналистам в пресс-центре АрМИ.

Итоговое заседание судей конкурса "Морской десант-2018" прошло 10 августа на полигоне морской пехоты "Адмиральская гора" в Цюаньчжоу.

"По сумме баллов конкурса "Морской десант - 2018 на первом месте - команда Китайской Народной Республики с 10 баллами", - говорится в сообщении.

Второе место заняла команда морских пехотинцев из России, третье - команда Венесуэлы, четвертое - Ирана, а пятое - команда Судана.

"За первое место приз - автомобиль повышенной проходимости китайского производства, состоящий на вооружении Народно-освободительной армии Китая. За второе общее командное место - лодка с подвесным мотором, за третье - квадрокоптер с комплектом оборудования", - отмечается в сообщении.

V Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.

10.08.2018
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Венесуэла
Иран
Китай
Россия
Судан
Проекты
АРМИ-20XX
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