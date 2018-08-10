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10.08.2018
ТАСС

Беспилотник Airbus установил новый мировой рекорд, проведя в воздухе почти 26 суток

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tZephyr

Первый испытательный полет усовершенствованной версии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zephyr компании Airbus Defense & Space ознаменовался новым мировым рекордом по продолжительности беспосадочного полета. Согласно опубликованному в среду на сайте компании пресс-релизу, БЛА провел в воздухе без трех минут 26 суток.

"Это самый продолжительный полет в мире, - говорится в пресс-релизе Airbus. - Во время данного полета Zephyr S были подтверждены возможности системы, а также достигнуты все поставленные инженерные задачи".

Отмечается, что испытания проводились при поддержке Великобритании, которая планирует первой взять на вооружение эту разработку. Следующий вылет аппарата запланирован с летного поля Виндхэм на западе Австралии до конца этого года.

Предыдущий рекорд по продолжительности полета без посадки также был установлен БПЛА Zephyr, когда он провел в воздухе 14 суток, отмечает производитель на своем сайте. Аппарат оборудован электрическими моторами, которые получают энергию от солнечных батарей, расположенных на корпусе Zephyr.

Airbus позиционирует беспилотник как "псевдоспутник": "Не совсем самолет, но и не совсем спутник, который объединяет в себе черты и того, и другого. (У аппарата) продолжительность работы спутника и гибкость беспилотника", - говорится в описании Zephyr. По утверждению создателей, беспилотник может найти применение в самых разных сферах: от военной разведки, до наблюдения за районами природных и техногенных катастроф, а также за атмосферой Земли. Кроме того, он может обеспечивать спутниковую связь на территориях, где таковая отсутствует.

Об аппарате

Размах крыльев Zephyr достигает 25 метров, а его масса составляет всего 75 кг. При этом, по уверению разработчиков, он способен нести на себе груз, в пять раз превышающий его собственный вес. Максимальная высота полета аппарата составляет более 21 тыс. метров. При этом, как заявил в июле ответственный за продажи данного БПЛА Найджел Чандлер, со временем продолжительность полета беспилотника планируется довести до 100 дней.

09.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
Великобритания
Компании
Airbus
Проекты
БПЛА
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