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09.08.2018
ОАО "РТИ"

Модель радиолокационной подсистемы космического аппарата «Метеор-М» появится в 4 квартале этого года

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник: © Роскосмос

В Зеленограде состоялось заседание Координационного совета Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД», на котором присутствовали представители ведущих научно-исследовательских институтов и предприятий России. Участники обсудили создание высокоэкономичной эффективной платформы («ВЭЭП»), обеспечивающей быстрое создание перспективных авиакосмических радиолокационных комплексов высокодетального наблюдения и широкозахватного информационного контроля, а также результаты работ по моделированию двухдиапазонной радиолокационной подсистемы комплекса океанографического наблюдения на базе космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №3 с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА).


Учитывая важность работ для решения задачи мониторинга наземного, морского и околоземного пространства, участники заседания рекомендовали уделить особое внимание реализации и соответствующему ресурсному обеспечению «Программы создания перспективной электронной компонентной базы». Так, участники постановили содействовать осуществлению разработанного АО «НПП «Пульсар», АО «РТИ», АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» технического облика и методов реализации «ВЭЭП», обеспечивающей быстрое создание перспективных авиакосмических радиолокационных комплексов высокодетального наблюдения и широкозахватного информационного контроля воздушно-морских зон. После реализации, разработка позволит решить задачу мониторинга наземного, морского и околоземного пространства.


Также было принято решение в 4 квартале 2018 года представить и обсудить результаты совместных работ по комплексному моделированию двухдиапазонной радиолокационной подсистемы комплекса океанографического наблюдения на базе космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №3 с РСА. При этом основное назначение этого КА – всепогодный и независимый от освещенности радиолокационный мониторинг с использованием бортового радиолокационного комплекса с активной фазированной антенной решеткой, которым в последнее время в мировой космической технике уделяется большое внимание.


Участники встречи отметили необходимость разработки сложнофункциональной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы для планарных/конформных активных фазированных антенных решёток. Была подчеркнута актуальность разработки ключевых элементов системы цифрового формирования и обработки сигналов, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей с частотой дискретизации до 1ГГц, многоядерных процессоров, запоминающих устройств с объёмом до 1Тбайт на основе 3D-технологии.


В ходе заседания были заслушаны доклады почетного конструктора, Героя России В.К.Слоки, главного конструктора Ю.П. Савкина (АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»); генерального конструктора академика РАН Г.Я. Красникова и заместителя генерального директора по разработке СВЧ ЭКБ П.В. Панасенко (АО «НИИМЭ»); генерального директора В.В. Груздова и заместителя генерального директора Ю.В. Колковского (АО «НПП «Пульсар»); генерального директора А.В. Петрова и заместителя генерального директора по научно-техническому развитию А.С. Ионова (ОАО «ОКБ-Планета»), а также научного руководителя ИРЭ имени В.А. Котельникова РАН, академика РАН Ю.В. Гуляева.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "РТИ"
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Страны
Россия
Компании
РТИ ОАО
Проекты
АФАР
Ядерный щит
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