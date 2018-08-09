Космический сегмент ПРО может быть создан: руководитель отдела исследований Министерства обороны США Гриффин

Спустя 35 лет после знаменитой речи Рональда Рейгана «Звездные войны» глава отдела исследований и разработок Пентагона заявил, что космическая ракетная оборона технически реализуема и за разумные средства. Со времён Рейгана технологии сильно продвинулись, теперь применение датчиков и оружия в космосе стало не только возможно, но и «относительно отработано», сказал руководитель отдела исследований Майкл Гриффин. Более того, по предыдущим оценкам стоимость космических перехватчиков была «нереальной».

В частности, Гриффин сказал журналистам:

США «однозначно» необходимы космические датчики обнаружения низколетящих гиперзвуковых крылатых ракет - новой угрозы, которую гораздо сложнее обнаружить с орбиты, чем МБР; а также,

нам, вероятно, нужны космические перехватчики для уничтожения высоколетящих баллистических ракет на участке полета с ускорителем, до отделения боеголовок от ракеты.

Обратите внимание, что это две разные функции с двумя разными типами целей. Космические перехватчики не будут работать против гиперзвуковых крылатых ракет, сказал Гриффин. Они летают слишком низко, в плотных слоях атмосферы, поэтому любой боеприпас, которым вы стреляете в них из космоса, должен быть усилен жаропрочным слоем для преодоления атмосферы, что является запредельно трудной задачей. «Возможно, не мост находится слишком далеко, а слишком длинный мост». Баллистические ракеты, напротив, быстро проходят сквозь атмосферу, поэтому космические перехватчики будут работать только в вакууме, что сильно облегчает задачу.

Обратите внимание, что Гриффин говорит только о перехватчиках - ракетах, которые сбивают другие ракеты. Он не озвучивает использование лазеров, однако выделил их как перспективную возможность. (Ранее он объявил Конгрессу, что желает иметь в космосе лазерную установку мегаватной+ мощности к концу 2020-х годов).

Пуск ракеты "воздух-воздух" AMRAAM с истребителя F-35. Источник: https://breakingdefense.com/

Воздушный старт или космический?

Гриффин также отметил, что самолет может сбить баллистическую ракету на стадии взлета. Он сказал, ракета-носитель может быть уничтожен не только пилотируемым истребителем, например F-35, и даже более старый F-15 может справиться с этой задачей, но и БПЛА, который, по его словам, может оказаться для данной задачи “экономически более целесообразным вариантом". (Гриффин не вдавался в подробности, но беспилотные летательные аппараты могут обойтись без громоздких, дорогостоящих систем жизнеобеспечения и оставаться на высоте дольше, чем может выдержать человек). По словам Гриффина, такой воздушный перехват на фазе взлета потребует изменения существующих ракет типа «воздух-воздух», таких как AMRAAM, для работы по новому типу целей. Но это абсолютно выполнимая задача против «незначительных угроз» и в более короткие сроки, чем разработка космического перехватчика, сказал он.

(Напомним, F-15 применил противоспутниковое оружие и успешно поразил американский космический спутник в сентябре 1985 года. Уничтожение спутника не совсем тоже, что попадание по баллистической ракете в полете, но сходство присутствует.)

Тем не менее, создание космических перехватчиков являются «простой проблемой», сказал Гриффин. (Помните, что это касается только баллистических ракет в космосе, а не крылатых ракет в воздухе). «Это сложно реализовать технически, - сказал он. «Необходим существенный политический сдвиг (т.е. использование космического оружия), и это другая цена».

Испытание МБР Minuteman. Источник: https://breakingdefense.com/

Насколько велика цена? Меньше, чем вы думаете, сказал Гриффин. «Идея космических перехватчиков стала, в какой-то мере, жертвой нереально высоких, непроверенных оценок затрат», - сказал он. «Я сделал свои предварительные сметы расходов ... и у меня не получается приблизиться к тем цифрам, которые я видел в СМИ, например, несколько десятков миллиардов долларов США». (Обычно упоминается от 67 до 109 млрд. долл. США).

Итак, в конечном итоге, что же лучше: перехват на воздушной или космической фазе полета? «Я не знаю», - откровенно сказал Гриффин. «Слишком рано выбирать лучшее». В конце концов, он отвечает за исследование: если бы мы точно знали, как это сделать, то сотрудники заместителя Министра обороны по закупкам Элвин Лорд начали бы разработку, не дожидаясь её поручения.

Что Гриффин знает точно, так это то, что США необходимо найти способ сбивать баллистические ракеты, когда они находятся в космосе. Существующие системы противоракетной обороны не могут начать атаку до этапа отделения боеголовки от ракеты, что делает цель намного меньшей, но более предсказуемой мишенью, и захватывают в пространстве на траектории снижения (отсюда и термин «баллистический»), - что означает отсутствие ракетного ускорения. «Как отметил вчера Джон Хайтен, и сегодня на конференции SMD Сэм Грейвз, - сказал Гриффин, - ожидание, пока ракеты противников пролетят половину пути, дарит ему безнаказанный приоритетный запуск".

Нынешняя система противоракетной обороны США, направленная на борьбу с баллистическими ракетами. Источник: https://breakingdefense.com/

Рейган, Россия и Китай

Космические средства защиты - радары, лазеры и физические перехватчики – занимали центральное место в Стратегической оборонной инициативе Рейгана, но технологии просто не успевали за предвидением. Однако всего полгода назад руководители Агентства по противоракетной обороне США, генерал-лейтенант Сэм Грейвс и генерал стратегического командования Джон Хайтен публично заявили, что им нужны спутники с новыми приборами наблюдения, способные обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие. Затем, 26 июля, Конгресс ратифицировал закон о полномочиях национальной обороны на 2019 год, в который были включены фразы, направляющие Пентагон на изучение космических перехватчиков.

Важно отметить, что тут не очевидно. Мечта Рейгана об остановке массированной атаки МБР остается недостижимой, и «Взаимное гарантированное уничтожение» никуда не исчезло, сказал Гриффин, но быстро растущие ракетные угрозы, в частности огромные инвестиции Китая в высокоточное оружие с неядерными боеголовками, могут изменить баланс в будущей войне с использованием обычных вооружений.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Источник: https://breakingdefense.com/

"Мило. Президент Путин на телевидении продемонстрировал свою гиперзвуковую ракету. Ладно, и что? - сказал Гриффин. Российская гиперзвуковая программа предназначена для ядерного оружия, но у них итак много МБР. (Фактически, МБР летят быстрее, чем гиперзвуковое оружие, разница заключается в том, что МБР нужно пролететь определенную баллистическую кривую через космос, а новое гиперзвуковое оружие может маневрировать не покидая атмосферы). «Благодаря так называемому взаимно гарантированному уничтожению, уже в течение нескольких поколений, мы являемся заложниками российских МБР, а они заложниками в наших руках», - сказал он. «Может быть, я что-то упустил - это всегда возможно ... но я не понимаю, что такого привнесла гиперзвуковая ядерная ракета в ракетную стратегическую позицию, чего не могли более ранние системы».

В противовес, «китайцы действуют гораздо более продуманно в развитии своих систем, - сказал он, - потому что они разрабатывают дальние, тактические, высокоточные системы, которые действительно могут оказать большое влияние в обычном бою». Это означает, что китайский гиперзвук предназначен для использования в менее апокалипсических конфликтах, тем самым порождая угрозу большую, чем ядерное оружие. В новой тихоокеанской войне американские авиабазы, авианосцы и другие жизненно важные подразделения будут находиться под прицелом гиперзвуковых ракет, которые летят слишком низко для обычных баллистических ракет и слишком быстро для обычных крылатых ракет.

«Способности Китая сдерживать нашу развернутую военную инфраструктуру угрозой молниеносного уничтожения трудно перехватываемыми высокоточными системами - вот на что мы должны подготовить ответ», - сказал Гриффин. «Мы ответим».

Тенденции - Китайская стратегия сдерживания Anti-Access / Area-Denial (графика CSBA). Источник: https://breakingdefense.com/

Пусть распустится 100 гипервузковых цветков.

Частью нашего ответа стал поток различных программ по разработке собственного наступательного гиперзвукового оружия. Все, кто сейчас занимается данной тематикой, встречаются с Гриффином - «Я в восторге», так много уже сдвинулось. «Кто из них станет победителем, это очень интересный вопрос», - сказал Гриффин репортеру, который спросил, не слишком ли много одновременных дел по гиперзвуковой тематике. «Вот зачем нужна DARPA ... Мне рано полагать, по каким идеям мы «пересекаемся», как вы выразились. Я еще не знаю, что из этого заработает».

С другой стороны «первым шагом нашего ответа однозначно должна стать космический слой приборов наблюдения», - сказал Гриффин. Как сказал генерал Хайтен, в Тихом океане не хватит островов, для размещения радаров контролирующих все возможные траекторий полета. Его позиция: они (радары) могут стоить по миллиарду долларов каждый и их придется расставить по всему Тихому океану, но Тихий океан огромен, а гиперзвуковые крылатые ракеты могут летать вокруг ваших радаров по траекториям, недоступным баллистическим ракетам.

Как показано на рисунке, радар дальнего радиуса действия лучше распознает типы целей (Графика LockheedMartin). Источник: https://breakingdefense.com/

«Если вы не обовьете землю сетью радаров, вы не сможете это сделать ни с земли, ни с океана», - сказал Гриффин. «Вам просто нужно очень много радаров. Они очень дороги, и они сами становятся мишенями ... Это просто невозможно. Единственный реальный способ засечь эти ракеты - это космос».

Чтобы накрыть наблюдением землю, вам нужны датчики в космосе, что и является на сегодня нашим основным способом обнаружения запусков баллистических ракет. Но гиперзвуковые ракеты, летящие в атмосфере, видятся гораздо менее яркими, чем ракеты, МБР.

«Их трудно увидеть с высокой орбиты, потому что они не такие яркие, - сказал Гриффин. «Они в десять раз более тусклые, чем стратегические ракеты, поэтому нам необходимо выйти на околоземную орбиту, если мы хотим видеть и отслеживать их. Теперь мы знаем, что можем: мы сделали это с орбиты экспериментальными космическими аппаратами».

Для всех наших космических вариантов, сказал Гриффин, «это не технологический вызов. Это задача принятия политических решений».

Автор: Сидней Дж. Фридберг младший

Перевод: ВПК.name