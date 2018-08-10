Минобороны РФ закупит десять приборов противоторпедной защиты для подлодок "Удар-1"

Начальная цена государственного контракта составляет 200 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минобороны России планирует закупить десять дрейфующих приборов противоторпедной защиты подводных лодок "Удар-1" до конца 2020 года, заплатив за них 200 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на закупку дрейфующего прибора противоторпедной защиты подводных лодок "Удар-1", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 200 млн рублей. Закупка разделена на две части: в 2019 году планируется приобрести пять комплектов стоимостью почти 19,8 млн рублей каждый, а в 2020 году планируется закупить также пять комплектов по цене более 20,2 млн рублей за комплект.

Все десять комплектов должны быть поставлены до 10 ноября 2020 года. Исполнителя контракта выберут 7 сентября текущего года.