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09.08.2018
Интерфакс-АВН

Ситуационные центры по обеспечению развития в интересах национальной безопасности предлагается объединить в единую систему в РФ - Совбез

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Ситуационный центр ЦКП
Ситуационный центр ЦКП рассчитан примерно на 50 рабочих мест. На каждом - компьютер, веб-камера и микрофон.
Источник: Министерство обороны РФ

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Межведомственная комиссия по проблемам стратегического планирования выступает за развитие в России системы ситуационных центров в целях обеспечения национальной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

"Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел заседание Межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования", - сказали в Совбезе.

"Обсуждены вопросы развития в интересах обеспечения национальной безопасности РФ системы распределенных ситуационных центров, созданных в федеральных органах государственной власти РФ и органах государственной власти субъектов РФ", - отметили там.

В пресс-службе сказали, что действующие в федеральных и региональных органах власти ситуационные центры обеспечивают мониторинг международной обстановки, социально-экономической и общественно-политической ситуации, раннее выявление и прогнозирование кризисных и чрезвычайных ситуаций, информационную поддержку мероприятий, направленных на выполнение решений президента и правительства России, в том числе по реализации крупных программ и проектов.

На заседании Межведомственной комиссии были поставлены задачи по активному использованию современных технологий сбора, обработки, анализа, хранения и передачи информации, прогнозирования и моделирования развития ситуации в целях информационно-аналитической поддержки принятия решений и стратегического планирования.

"С целью совершенствования государственного управления, повышения эффективности стратегического планирования, информационно-аналитической поддержки реализации Стратегии национальной безопасности РФ отмечена важность объединения действующих в органах власти ситуационных центров в единую систему", - отметили в Совбезе.

Там сообщили, что единая система распределенных ситуационных центров призвана также обеспечить решение задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному Собранию в марте 2018 года и майском указе главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года".

"Учитывая масштабность задач, связанных с увязкой социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, определением оптимального баланса используемых ресурсов, мониторингом и прогнозированием развития ситуации, контролем за ходом выполнения принимаемых решений, отмечена целесообразность их решения путем развития системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия, в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", - заявили в пресс-службе.

08.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
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