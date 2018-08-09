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09.08.2018
РИА Новости

Команда Китая победила в марш-броске на Эльбрус

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Эльбрусское кольцо
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Китайская команда победила в марш-броске на высоту почти два километра на конкурсе "Эльбрусское кольцо-2018" Армейских международных игр, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На заключительном этапе марш-броска команда КНР за счет выносливости, правильно выбранной техники на ледовом участке ускорилась и финишировала первой с результатом 2 часа 11 минут. Следом менее чем через десять минут пришла команда из Индии. Третье достойное место занял Узбекистан, отстав всего от последних на три минуты", - говорится в сообщении.

Соревнующиеся выполнили марш-броски от "Поляны Азау" на высоте 2300 метров до "Приюта-11" на отметке 4130 метров.

Финал конкурса состоится 9 августа. В 3.00 мск команды выйдут из базового лагеря "Приют-11" на штурм самой высокой горной вершины России и Европы - Эльбруса.

Как отметил один из инициаторов конкурса, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин, у соперников России в этом конкурсе преимущество. "Представители китайского горного подразделения совершали в Тибете восхождения на 6000 метров, иранцы устраивали ночевки в горах выше 5000 метров, у российского горного подразделения пока нет практики восхождений на такие высоты", - сказал он.

Конкурс завершится 10 августа в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания, где состоится официальная церемония награждения по итогам общего зачета.

В конкурсе также участвуют команды из Ирана, Марокко и Казахстана.

08.08.2018
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Страны
Индия
Иран
Казахстан
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Марокко
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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