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09.08.2018
ТАСС

Минобороны РФ призвало страны Европы направить в Сирию средства, расходуемые на беженцев

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Панорама Ракки
Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года.
Источник: AFP 2018 / Bulent Kilic

В ведомстве также отметили положительную динамику "в реализации сирийского плана по возвращению беженцев в места довоенного проживания"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ призывает европейские страны отменить санкции против Сирии и направить Дамаску средства, которые сейчас тратятся на содержание беженцев в странах ЕС.

"Министр по делам национального примирения в Сирии Али Хейдар сообщил, что в его ведомство обращаются тысячи сирийцев, в том числе из стран Евросоюза, откуда они не могут вернуться по финансовым причинам. Ситуацию могла бы изменить отмена европейцами антисирийских санкций, а также направление в Сирию тех средств, которые сейчас растрачиваются на содержание беженцев в странах их временного пребывания", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Он попросил представителя МИД России подготовить предложения для решения этой проблемы. "Необходимо проработать данный вопрос с заинтересованными международными структурами, в том числе с Организацией Объединенных Наций", - добавил генерал.

По его словам, отмечается устойчивая положительная динамика в реализации сирийского плана по возвращению беженцев в места довоенного проживания.

"В очередной раз призываем руководителей всех заинтересованных стран и международных организаций принять активное участие в вопросах оказания всесторонней помощи Сирийской Арабской Республике", - сказал Мизинцев.

"Только создав необходимые правовые, экономические, социальные и бытовые условия для граждан республики, сирийское руководство сможет обеспечить исключительно добровольное возвращение беженцев в страну и возобновление их нормальной, мирной жизни на родине",- заключил генерал.

08.08.2018
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принадлежат ТАСС
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