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09.08.2018
Военное обозрение

В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией

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Израиль и Россия будут сотрудничать в сфере противоракетной обороны при условии, что сирийской армии не будут поставляться комплексы С-300, передает РИА Новости заявление экс-главы организации ПРО Израиля, генерала Узи Рубина.

Минобороны РФ

Сотрудничество по ПРО зависит от Москвы. Сегодня отношения между Израилем и РФ дружественные, россияне проявляют большое и обоснованное внимание безопасности еврейского государства, сказал Рубин журналистам в ходе конференции, посвященной вопросам ракетно-космической обороны.

Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют. Поставка этих комплексов будет иметь большие политические последствия, поскольку проблема эта – политическая, пояснил генерал.

Ранее в Москве не раз рассматривалась возможность поставки в САР зенитных систем С-300. Однако передача комплексов каждый раз откладывалась, в том числе по просьбе израильских властей, которые небезосновательно считают, что комплексы, размещенные в соседней стране, перекроют всё воздушное пространство Израиля.

Тем не менее, вопрос поставок С-300 снова попал в повестку дня российского руководства во второй половине апреля после того, как США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетные удары. Позднее, комментируя это событие, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара западной коалиции, Россию уже не могут связывать "никакие моральные обязательства" не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.

08.08.2018
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Страны
Великобритания
Израиль
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
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Источник: РФ имеет техническую возможность поставить С-300 Сирии в течение месяца
2 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
09.08.2018 15:03
А у Израиля есть убедительные достижения в противоракетной обороне? А если мы в Сирию не поставим С-400, в каких областях Израиль захочет с нами сотрудничать? 8)
+1
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