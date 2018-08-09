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09.08.2018
Военное обозрение

Пентагон ожидает получить к 2020 году полнофункциональный "лазерный грузовик"

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Американская армия планирует к 2020 году получить в свое распоряжение полнофункциональный прототип "лазерного грузовика". С этой целью американское военное ведомство заключило контракты с компаниями Raytheon и Lockheed Martin-Dynetics на создание проекта мобильной лазерной установки мощностью 100 кВт, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

boeingimages.com

Каждая из компаний, участвующая в разработке лазерного оружия, получила от Минобороны США по 10 млн. долларов в рамках проекта создания "Лазерного грузовика". Предварительная разработка проекта должна быть закончена к концу этого года. Компания, чей проект подойдет под требования американского военного ведомства, получит дальнейшее финансирование в рамках проекта и должна будет к 2020 году предоставить полностью функционирующий прототип для проведения дальнейших испытаний.

Необходимо отметить, что Пентагон давно заинтересован в разработках лазерного оружия и старается финансировать все перспективные проекты в данном направлении. В 2014 году Минобороны США провело испытания лазерной установки в рамках программы HEL MD, а в настоящее время запустило программу HEL TVD. Ключевым отличием этих программ является многократное увеличение мощности при снижении габаритов лазерной установки.

Минобороны выдвинул требование к новой лазерной установке, создаваемой в рамках программы HEL TVD: установка должна быть полностью самодостаточной - она должна самостоятельно обнаруживать, наводить и поражать воздушные цели. При этом установка должна поражать все цели, начиная от беспилотников до мин и ракет.

08.08.2018
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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
БПЛА
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