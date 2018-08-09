Генерал Хайтен: новое оружие РФ – слабый конкурент американской мощи

Американское оружие сдерживания остается вне конкуренции и всегда готово ответить на любую угрозу, передает РИА Новости заявление командующего Стратегическим командованием США генерала Джона Хайтена.

U.S. Air Force

Все эти ядерные возможности, о которых в марте рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, эти ядерные гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочее не представляют глобальной опасности для США, сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь "не может убрать порядка 400 пусковых площадок" по всей Америке. Она ничего не может сделать с Соединенными Штатами.

Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции,

заявил генерал, добавив, что ВС США по-прежнему доминируют и могут ответить на любую угрозу, откуда бы она ни исходила.

Российские интернет-пользователи довольно резко и с юмором ответили Хайтену. Они назвали его глупым и бестолковым и пожелали успехов в защите свой страны.

"Первого марта узнал о новых видах оружия, 7 августа ответил? Столько времени ответ готовил? Или наконец-то от шока отошел?", – написал в комментарии к сообщению пользователь cdtnf.

"Никто и не подвергал сомнению американский сдерживающий потенциал, им только дали понять, что их система ПРО – куча хлама, именно для ее преодоления и были созданы новые образцы вооружений", – пишет Roma123.