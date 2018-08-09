Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области.

НОВОСИБИРСК, 8 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса военных разведчиков, проходившего в рамках Армейских международных игр 2018 года в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2018", который завершился на полигоне "Кольцово" в Новосибирской области. В армейских играх также принимали участие разведчики из Судана, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Армении и Беларуси", - говорится в сообщении.

Всего командам-участникам конкурса предстояло пройти пять этапов - десантирование и совершение марш-броска на 15 километров, выявить лучших в вождении боевых машин пехоты (БМП-2), продемонстрировать навыки боевой и физподготовки на комплексе препятствий "Тропа разведчика", выполнить индивидуальные и групповые стрельбы, а также преодолеть водную преграду вплавь и на БМП-2.

"На протяжении всего конкурса разведчики из России уверенно лидировали, достойно отстаивая честь страны на международных соревнованиях. Так, на этапах "Тропа разведчика" и "Конкурс разведчиков-специалистов" российская команда установила рекорд армейских игр", - говорится в сообщении.

Второе и третье место на соревнованиях заняли разведчики из Китая и Узбекистана. Упорная борьба за призовые места сохранялась вплоть до последнего этапа, где команде из КНР удалось показать лучший результат в преодолении водной преграды и совершении марш-броска со скоростной стрельбой и завоевать серебряные медали конкурса.

Торжественная церемония закрытия армейских игр состоится в центральном парке культуры и отдыха Новосибирска 9 августа, где российским военнослужащим вручат кубок победителям, а также объявят лучшего разведчика соревнований.