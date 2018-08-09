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09.08.2018
Российская газета

Названа предварительная дата первого старта ракеты "Ангара-А5М"

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"Ангара-А5"
"Ангара-А5".
Источник: © ТАСС

Первый старт новой тяжелой ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2025 год, а ракеты с водородной ступенью "Ангара-А5В" - на 2027 год.

В первом случае на орбиту планируется вывести восемь тонн груза, а во втором варианте - 13 тонн. Во всех ракетах планируется использовать кислородно-водородные разгонные блоки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ЦНИИмаш Александра Медведева.

Отметим, что ракета "Ангара-А5М" представляет собой модернизированную версию носителя, которая получит ракетные двигатели с увеличенной на 10 процентов тягой, а также бортовые системы на основе отечественной элементной базы. Сверхмощная ракета "Ангара-А5В" - это ракета с третьей водородной ступенью, что позволит носителю выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 37 тонн по сравнению с 22-24 тоннами "Ангары-А5".

Кроме того, производители предлагают сделать сверхмощную ракету "Ангара-А5В" многоразовой, осуществляя ее посадку на выдвижные опоры как у Falcon 9.

"Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В", - цитирует информагентство Александра Медведева. Однако в таком случае вес ракеты окажется тяжелее на 12 процентов, а грузоподъемность снизится до 27 тонн.

Кроме того, пять ракет типа "Ангара" строятся в интересах Минобороны России. Для чего на космодроме Плесецк возводится специальная инфраструктура. С помощью данного носителя военные планируют выводить на орбиту любые космические аппараты, в том числе для системы предупреждения о ракетном нападении, разведки, навигации, связи и ретрансляции.

Справка "РГ"

Ракеты типа "Ангара" могут выводить на низкую околоземную орбиту аппараты массой до 37 тонн. В семейство ракет входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". В планах Роскосмоса значится, что именно тяжелая ракета "Ангара-А5В" выведет с Восточного многоразовый космический корабль "Федерация". Ракеты типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают без токсичного гептила. Первые запуски ракет "Ангара" состоялись в 2014 году на космодроме Плесецк.


Николай Грищенко

08.08.2018
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Страны
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Ангара
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