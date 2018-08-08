В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
Эстонские военные ищут остатки ракеты, которую испанский истребитель случайно выпустил во время учений в воздушном пространстве стран Балтии и союзников по НАТО.
Военные заявили, что во вторник днем Eurofighter Typhoon испанских ВВС, относящийся к Прибалтийскому подразделению воздушной полиции стран НАТО, ошибочно пустил ракету «воздух-воздух» AMRAAM над учебным полигоном на юге Эстонии.
Ракета несла заряд в 10 кг. и в последний раз была зафиксирована примерно в 40 километрах к северу от второго города Эстонии Тарту. Для подобных ситуаций ракета имеет встроенный механизм самоуничтожения, но, возможно, она врезалась в землю.
Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас сказал в Facebook: «Слава Богу, без человеческих жертв», назвав инцидент «крайне прискорбным».
Перевод: ВПК.name
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