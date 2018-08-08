В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету

Eurofighter Typhoon испанских ВВС заправляется от KC-130J Hercules. 13 августа 2015 года, Испания. (Фото: сержант Виталий Русавский / Корпус морской пехоты).

Эстонские военные ищут остатки ракеты, которую испанский истребитель случайно выпустил во время учений в воздушном пространстве стран Балтии и союзников по НАТО.

Военные заявили, что во вторник днем Eurofighter Typhoon испанских ВВС, относящийся к Прибалтийскому подразделению воздушной полиции стран НАТО, ошибочно пустил ракету «воздух-воздух» AMRAAM над учебным полигоном на юге Эстонии.

Ракета несла заряд в 10 кг. и в последний раз была зафиксирована примерно в 40 километрах к северу от второго города Эстонии Тарту. Для подобных ситуаций ракета имеет встроенный механизм самоуничтожения, но, возможно, она врезалась в землю.

Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас сказал в Facebook: «Слава Богу, без человеческих жертв», назвав инцидент «крайне прискорбным».

Перевод: ВПК.name