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08.08.2018

В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету

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Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon испанских ВВС заправляется от KC-130J Hercules. 13 августа 2015 года, Испания. (Фото: сержант Виталий Русавский / Корпус морской пехоты).
Источник: https://www.militarytimes.com/

Эстонские военные ищут остатки ракеты, которую испанский истребитель случайно выпустил во время учений в воздушном пространстве стран Балтии и союзников по НАТО.


Военные заявили, что во вторник днем Eurofighter Typhoon испанских ВВС, относящийся к Прибалтийскому подразделению воздушной полиции стран НАТО, ошибочно пустил ракету «воздух-воздух» AMRAAM над учебным полигоном на юге Эстонии.


Ракета несла заряд в 10 кг. и в последний раз была зафиксирована примерно в 40 километрах к северу от второго города Эстонии Тарту. Для подобных ситуаций ракета имеет встроенный механизм самоуничтожения, но, возможно, она врезалась в землю.


Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас сказал в Facebook: «Слава Богу, без человеческих жертв», назвав инцидент «крайне прискорбным».


Перевод: ВПК.name

08.08.2018
Оригинал публикации
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Страны
Испания
Эстония
Продукция
AMRAAM
EF-2000
Проекты
NATO
Военные учения
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