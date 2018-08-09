Казахстанские военные победили в конкурсе "Соколиная охота" на АрМИ-2018

ПОЛИГОН МАТЫБУЛАК (Казахстан), 8 авг - РИА Новости. Команда хозяев победила в международном конкурсе среди расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота", который проходил на полигоне Матыбулак на юге Казахстана в рамках Армейских международных игр (АрМИ - 2018), сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.

"В конкурсе "Соколиная охота" победила команда хозяев - военнослужащие из Казахстана. На втором месте - российский коллектив, третье место досталось представителям Белоруссии", - сказали в пресс-службе.

Заключительным третьим этапом состязаний стала эстафета, в ходе которой участники соревновались в поиске объектов в трех районах ведения разведки площадью до 25 квадратных метров на удалении от точки запуска беспилотника до 35 километров.

Награждение и церемония закрытия конкурса состоится 9 августа в Казахстане. В конкурсе "Соколиная охота" приняли участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и России.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.