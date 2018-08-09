УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72

УВЗ разрабатывает штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3. Он должен сохранить боеспособность после попадания 15 гранат РПГ. Платформа «Армата» для Минобороны оказалась слишком дорогой.

«Штурм»

Корпорация «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелый штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, рассказал РБК источник в Минобороны и подтвердил собеседник, близкий к УВЗ. Опытно-конструкторские работы получили название «Штурм», уточнили собеседники РБК.

«На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил источник в Минобороны. По его словам, основная цель разработки — снижение потерь личного состава при боевых действиях в условиях городской застройки.

Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевых машины с различными вооружениями, добавил источник РБК в военном ведомстве.

Что входит в комплекс

Боевая машина №1 массой до 50 т со 125-мм пушкой Д-414 (с укороченным стволом 4000 мм) с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулеметом Калашникова танковым (ПКТМ) калибра 7,62 мм, бульдозерным отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина №2 с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательным 7,62 мм пулеметом ПКТМ, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина №3 с боевым модулем из двух 30-мм автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), 7,62 мм пулеметом ПКТМ и РПО-2 «Шмель», отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина №4 с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов с эффективной площадью поражения 25 тыс. кв. м), пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Для управления танками-роботами предлагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе шасси Т-72Б3 с комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Предполагается, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении — 40 км/ч​

Кроме того, предполагается создать специальный БТР-Т для группы охранения также на базе Т-72Б3, которая будет обеспечивать размещение на борту десанта из восьми человек.

Данные: источник РБК

Среди основных требований к штурмовому робототехническому комплексу — наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая сохранит боеспособность после попадания 10–15 гранат ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и минного подрыва, рассказал источник в Минобороны. По его словам, комплекс должен обладать возможностью маневрирования в ограниченном пространстве городской застройки — в том числе с обеспечением беспрепятственного кругового вращения башни с вооружением в узких проходах.

Для эффективного поражения укрытий противника в составе комплекса должна быть артиллерийская система с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушить преграды в виде бетонной или кирпичной стены.

«Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов — не нанося ущерба городским постройкам», — добавил собеседник РБК.

Еще одно пожелание военных — возможность вести огонь в программируемом режиме. Это должно происходить в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям, пояснил источник. «В том числе в условиях постановки дымовой завесы», — сказал источник.

В УВЗ и в Минобороны отказались комментировать информацию о разработке ОКР «Штурм».

Уралвагонзавод ​в Нижнем Тагиле. Источник: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

«Новые решения»

Несмотря на то что роботизированный комплекс выполнен на платформе Т-72, в нем применен ряд новых решений, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. К примеру, у пушки умеренной баллистики, которая имеет калибр 125 мм — такой же, как и орудия, использованные на машинах Т-72 и «Армата» — ствол укорочен, отмечает военный эксперт. «За счет более умеренного баллистического решения появилась возможность повысить угол возвышения орудия до 20 градусов. Это важно при бое в городе — для того чтобы вести огонь по верхним этажам зданий», — объяснил он.

Комплекс всеракурсной защиты предохраняет от переносных ручных противотанковых гранатометов, реактивных противотанковых гранат и подобного рода средств, которые, как правило, имеют бронепробиваемость до 800 мм эквивалента стальной брони, подчеркнул Мураховский. «Такая защита обеспечивает высокую выживаемость машин в условиях боя в городе, где главным противотанковым средством является ручной противотанковый гранатомет, а не дальнобойные противотанковые управляемый ракеты (ПТУР), которые используют, как правило, на открытой местности», — пояснил он.

В комплексе машин применен пункт дистанционного управления, который также обладает всеракурсной защитой с высоким уровнем стойкости, отмечает Мураховский. По его мнению, это важно, поскольку условия боя в городе подразумевают и значительные ограничения в средствах и каналах передачи данных. Радиус управления 3 км достаточный для выполнения боевых задач, но требует наличия хорошо защищенного пункта управления.

Мураховский также напомнил, что на войне не редки случаи непреднамеренной гибели гражданского населения или удара по своим войскам. Это особенно важно учитывать, если танк получит возможность вести огонь в программируемом режиме. «В комплекте с этими машинами придется принимать еще ряд мер по автоматической идентификации своих войск», — считает военный эксперт.

История танка-робота

Первые работы в области специальной робототехники в СССР были проведены по заказу КГБ — это выполненная в 1981–1983 годах научно-исследовательская работа «ЛИМБ-МВО», направленная на создание мобильных робототехнических комплексов для проведения антитеррористических операций. Вскоре для НИИ «Геодезия» был создан экспериментальный роботизированный комплекс МРК-20 для работы с боеприпасами в полигонных условиях, рассказывалось в январском номере журнала «Арсенал Отечества» за 2017 год.

Следующие серьезные разработки были инициированы после аварии на Чернобыльской АЭС. С помощью отечественных специальных роботов «СТР-1» и «Мобот ЧХВ-2» был проведен полный технологический цикл уборки с крыш аварийного и смежного с ним энергоблоков радиоактивного мусора.

Работы по роботизации техники для Вооруженных сил до начала 1990-х годов по уровню научно-технических и научно-технологических разработок практически не отставали от стран Европы, США и Японии, отмечает «Арсенал Отечества». Однако после развала Советского Союза в течение целого десятилетия разработками боевых и специальных роботов практически не занимались.

Сейчас новейшими образцами роботизированной техники являются многофункциональный комплекс «Уран-9» и комплекс разминирования «Уран-6». Впервые они были продемонстрированы на параде Победы в 2018 году. Аналоги таких комплексов есть в США и Израиле, однако полноценных роботизированных танков пока нет ни у одной страны в мире.​

Дорогая «Армата»

В 2015 году разработчики Т-14 на шасси «Армата» из УВЗ говорили о намерении создать беспилотную версию боевой машины. О «неограниченных возможностях» роботизации платформы упоминал и главком сухопутных войск Олег Салюков. Проект получил название «Тачанка-Б».

В феврале 2018 года во время посещения УВЗ занимавший тогда должность замминистра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что «через некоторое время» общественность «увидит результаты наработок» по беспилотной «Армате».

Танк Т-14 «Армата». Источник: Сергей Савостьянов / ТАСС

Спустя несколько месяцев УВЗ посетил и министр обороны Сергей Шойгу, говорит источник РБК в военном ведомстве. По его словам, министру был продемонстрирован опытный образец робототехнического комплекса на платформе «Армата».

Но в конце июля Юрий Борисов уже в статусе вице-премьера заявил, что вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — сказал Борисов.

По словам источника РБК в Минобороны, в 2016 году УВЗ планировал продать первую партию танков «Армата» (около 100 машин) за 450 млн руб. за единицу, однако военному ведомству удалось снизить цену до 320 млн. При этом стоимость одного танка Т-72Б3 в 2016 году, по данным УВЗ, составляла порядка 79 млн руб.

Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения. Был принят на вооружение в СССР с 1973 года. В новой Государственной программе вооружений предусмотрена дальнейшая поставка в войска модернизированных танков Т-72 и Т-80, рассказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его словам, это обусловлено необходимостью укомплектования бронетанковой техники вновь развернутых соединений и частей в полном объеме в короткие сроки. «Танки появились и в воздушно-десантных войсках, где сформированы три танковых батальона и несколько танковых рот. Поэтому гособоронзаказ на поставку модернизированных образцов ежегодно составляет не менее 200 единиц такой техники», — пояснил военный эксперт.

Робототехнический комплекс должен быть передовым эшелоном боевого порядка — вскрывать оборону противника, расположение его огневых средств и по мере возможности уничтожать скрытые и выдавать целеуказания на огневые средства, которые управляются людьми, говорит Виктор Мураховский. «При условии, что в реальных боевых действиях не всегда удается технику сохранить, утратить комплекс на базе Т-72 будет не так больно, как роботизированную «Армату», — отметил военный эксперт. Он добавил, что такой комплекс был задуман еще в прошлом столетии, но раньше уровень российских предприятий не позволял технически эти планы реализовать.

Инна Сидоркова

При участии: Максим Солопов