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08.08.2018
ТАСС

Танки Т-90М и Т-80БВМ впервые покажут свои боевые возможности на форуме "Армия-2018"

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Т-90М и танк Т-80БВМ
Т-90М и танк Т-80БВМ.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Демонстрационные показы пройдут в сухопутном кластере на полигоне Алабино

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глубокомодернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ впервые продемонстрируют свои боевые возможности в рамках динамического показа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщается в программе мероприятий, опубликованной на сайте форума.

Демонстрационные показы будут проходить в сухопутном кластере на полигоне Алабино в дни ограниченного посещения форума. 21 августа Т-90М выйдет на полигон в рамках розыгрыша тактического эпизода "Действие головной походной заставы" в 16:00. 22 и 23 августа состоятся одиночные демонстрационные показы, которые начнутся в 11:00.

Танк Т-80БВМ также продемонстрирует свои возможности с 21 по 23 августа. В первый день в рамках розыгрыша тактического эпизода "Действие 1 эшелона рейдового отряда". Начало показа - 16:00. 22 и 23 августа в 13:50 состоятся одиночные демонстрации возможностей новой машины.

Т-90А - российский основной боевой танк. Он вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой скорострельностью семь выстрелов в минуту и имеет боекомплект в 40 снарядов. Предусмотрена возможность запуска противотанковых управляемых ракет, наводимых по лазерному лучу. Т-90М - самая совершенная модификация танка, разработана в рамках ОКР "Прорыв-3". Машина по узлам и оборудованию максимально унифицирована с танком Т-14 Армата. Контракт на поставки в войска подписан в 2017 году.

Танк Т-80БВМ - модернизированная версия Т-80БВ. Контракт между Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на проведение этих работ был заключен на форуме "Армия-2017". Как сообщили на предприятии, в ходе модернизации у машины улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". В первые три дня посещение форума будет ограниченно, все желающие смогут посетить форум 24-26 августа.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-80
Т-90 "Владимир"
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АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
08.08.2018 14:31
-
0
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