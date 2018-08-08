Первое подразделение беспилотной авиации будет сформировано до конца текущего года в артиллерийском соединении ВВО

ЦАМТО, 7 августа. До конца текущего года в артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, планируется сформировать первое подразделение беспилотной авиации.

Военнослужащие уже отправлены на обучение в Центр подготовки специалистов беспилотной авиации, на вооружение запланировано поставить аппарат семейства "Орлан-10".

Формирование данного подразделения позволит артиллеристам усовершенствовать систему ведения разведки, обнаружения целей, корректировки огня, существенно сократит время между обнаружением цели и началом выполнения огневых задач.

После формирования подразделения БЛА к отработке совместных действий приступят расчеты буксируемых 152-мм гаубиц "Мста" и РСЗО "Ураган", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.