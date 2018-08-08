Войти
08.08.2018
ЦАМТО

Первое подразделение беспилотной авиации будет сформировано до конца текущего года в артиллерийском соединении ВВО

556
0
+4
БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

ЦАМТО, 7 августа. До конца текущего года в артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, планируется сформировать первое подразделение беспилотной авиации.

Военнослужащие уже отправлены на обучение в Центр подготовки специалистов беспилотной авиации, на вооружение запланировано поставить аппарат семейства "Орлан-10".

Формирование данного подразделения позволит артиллеристам усовершенствовать систему ведения разведки, обнаружения целей, корректировки огня, существенно сократит время между обнаружением цели и началом выполнения огневых задач.

После формирования подразделения БЛА к отработке совместных действий приступят расчеты буксируемых 152-мм гаубиц "Мста" и РСЗО "Ураган", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.07.2018
Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
31.07.2018
Россия успешно обновляет корабельный состав Военно-морского флота
26.07.2018
В ходе учений под Оренбургом артиллеристы ЦВО уничтожили условных боевиков
17.07.2018
Командующий ВТА назвал историческим событием десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри
17.07.2018
Белорусские беспилотники впервые примут участие в армейских играх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 20:02
  • 1587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.08 19:54
  • 33
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 08.08 19:42
  • 98
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 08.08 19:19
  • 2
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.08 19:16
  • 1
Грузовик Dragon состыковался с МКС
  • 08.08 18:29
  • 39
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 08.08 18:10
  • 5
20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия
  • 08.08 17:27
  • 80
"Кинжал" для "Тушки"
  • 08.08 17:13
  • 26
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 08.08 16:46
  • 30
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 08.08 16:35
  • 3
"Самолет звездных войн": Минобороны модернизирует Ил-22М11
  • 08.08 16:07
  • 29
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 08.08 15:53
  • 49
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 08.08 15:31
  • 4075
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.08 14:56
  • 3
Спущен на воду шестой десантный вертолетный корабль-док для ВМС Индонезии