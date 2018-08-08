Передача на этап испытаний модернизированного Ту-22М3М состоится 16 августа в Казани

ЦАМТО, 7 августа. Церемония передачи на этап испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится 16 августа в Казани, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Туполев".

Ранее, в апреле, официальный представитель "Туполева" сообщил "РИА Новости", что компания планировала поднять Ту-22М3М в воздух в августе 2018 года.

"Передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний состоится 16 августа в Казани", – сказали в пресс-службе.

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, передает "РИА Новости".