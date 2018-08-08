На учениях в Южной Осетии войска ЮВО защитили от боевых БЛА условного противника позиции ЗРС С-300

ЦАМТО, 7 августа. Атаку боевых БЛА условного противника на стартовую позицию ЗРС С-300 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отразили подразделения российской военной базы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Специалисты комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха" и расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в ходе тактико-специального учения уничтожили около 30 беспилотников условного противника. В отражении атаки ударных БЛА также были задействованы снайперы российской военной базы ЮВО.

Ранее, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова подразделения по борьбе с БЛА были созданы во всех соединениях и воинских частях военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.