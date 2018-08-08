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08.08.2018
ЦАМТО

На учениях в Южной Осетии войска ЮВО защитили от боевых БЛА условного противника позиции ЗРС С-300

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С-300
С-300.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 7 августа. Атаку боевых БЛА условного противника на стартовую позицию ЗРС С-300 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отразили подразделения российской военной базы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Специалисты комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха" и расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в ходе тактико-специального учения уничтожили около 30 беспилотников условного противника. В отражении атаки ударных БЛА также были задействованы снайперы российской военной базы ЮВО.

Ранее, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова подразделения по борьбе с БЛА были созданы во всех соединениях и воинских частях военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

07.08.2018
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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Красуха-4
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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