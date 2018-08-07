Конгресс США предлагает увеличить бюджет на миллионы долларов для повышения кибер-устойчивости системы ПРО

Запуск противоракеты GBI комплекса ПРО GMD национальной системы ПРО США c авиабазы Ванденберг в ходе испытания GM CTV-01 (без перехвата) 26.01.2013.

В рамках подготовки Закона о государственной оборонном заказе на 2019 год Палата представителей США и Сенат предложили выделить около 51 млн. долл. США на финансирование кибер-устойчивости систем противоракетной обороны. Ожидается, что финансисты учтут данные рекомендации и в законопроекте о расходах на оборону появится порядка 100 млн. долл. США в виде дополнительного финансирования.

В опубликованном 23 июля докладе конференции NDAA [1] представители Конгресса отметили, что участники конференции поддержали увеличение финансирования на борьбу с киберугрозами в системах противоракетной обороны США.

Вооруженные силы США и их союзники зависят от систем противоракетной обороны, как на региональном уровне, так и при защите своих стран. Такая ответственность требует более надежного уровня защиты от кибератак, поскольку противники наращивают свои возможности по выводу систем из боя при помощи помех и других средств радиоэлектронной борьбы.

Стратегии вывода вражеских систем с использованием помех и электронных атак уже придается большое значение при проведении военно-штабных учений с условным, вероятным, равным по силе и возможностям противником в будущем. Использование кибер- и электронных атак иногда может рассматриваться, как первая волна атаки, направленная на уничтожение систем противовоздушной обороны противника, для облегчения наступления вооруженных сил на чужую территорию.

И поскольку эти действия являются частью стратегии проникновения во вражеские системы, она будет и уже является частью военных стратегий противников.

Первоначально, на кибер-устойчивость ПРО Белый Дом планировал выделить порядка 100 миллионов долларов США. Окончательный вариант NDAA, выпущенный комитетом конференции, предложил выделить примерно половину от этой суммы, сократив планы финансирования, предложенные Белым Домом в раздел «Оборона» военного блока по противоракетной обороне для решения проблем киберугроз, примерно на 45 млн. долл. США.

Но законодатели из Палаты представителей и Сената, отвечающие за формирование бюджета, хотят потратить в 2019 году вдвое больше, чем разрешает NDAA.

Направления финансирования Белого Дома и Сената США на киберустойчивость систем противоракетной обороны в принципе идентичны, поэтому, вероятно, их мнение по финансированию войдет в противоборство с решение и итоговым законопроектом комитета конференции.

Согласно отчету Сената США по законопроекту о военном бюджете, комитет добавит 100 млн. долл. США для «соответствующего финансирования работ по защите систем ПРО в условиях высокой степени угроз кибербезопасности Агентства по противоракетной обороны (MDA [2]) в рамках плана реализации правил кибербезопасности (CDIP [3]) Министерства обороны».

В рамках этих 100 млн. долл. США финансисты Белого Дома и Сената хотят получить 40 млн. долл. США на увеличение финансирования программ кибербезопасности баллистических ракет и еще 16,2 млн. долл. США на кибер-экспертизу этих программ.

В NDAA, как и при финансировании в 2009 году, планируется выделить дополнительные 10 млн. долл. США на работы по кибербезопасности противокорабельного сегмента системы ПРО для защиты страны от возможных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.

Еще 5 млн. долл. США направят на реализацию систем кибер-устойчивости ПРО, а также 10 млн. долл. США на обеспечение кибербезопасности центра управления всей системы противоракетной обороны – командно-административной системы ПРО, управление боевыми действиями и систем связи.

Дополнительные 20 млн. долл. США профинансируют работы тестирования кибербезопасности систем ПРО и еще 5 млн. долл. США пойдут на достижение кибер-устойчивости ПРО.

Финансисты также направят 5 миллионов долларов США на реализацию элементов кибербезопасности в уже имеющихся предложениях по совершенствованию технологий ПРО, а еще 5 миллионов долларов будут направлены на создание защиты от кибератак космического сегмента системы ПРО.

Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.Name

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