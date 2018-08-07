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07.08.2018

Конгресс США предлагает увеличить бюджет на миллионы долларов для повышения кибер-устойчивости системы ПРО

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GBI
Запуск противоракеты GBI комплекса ПРО GMD национальной системы ПРО США c авиабазы Ванденберг в ходе испытания GM CTV-01 (без перехвата) 26.01.2013.
Источник: Агентство по противоракетной обороне США

В рамках подготовки Закона о государственной оборонном заказе на 2019 год Палата представителей США и Сенат предложили выделить около 51 млн. долл. США на финансирование кибер-устойчивости систем противоракетной обороны. Ожидается, что финансисты учтут данные рекомендации и в законопроекте о расходах на оборону появится порядка 100 млн. долл. США в виде дополнительного финансирования.


В опубликованном 23 июля докладе конференции NDAA [1] представители Конгресса отметили, что участники конференции поддержали увеличение финансирования на борьбу с киберугрозами в системах противоракетной обороны США.


Вооруженные силы США и их союзники зависят от систем противоракетной обороны, как на региональном уровне, так и при защите своих стран. Такая ответственность требует более надежного уровня защиты от кибератак, поскольку противники наращивают свои возможности по выводу систем из боя при помощи помех и других средств радиоэлектронной борьбы.


Стратегии вывода вражеских систем с использованием помех и электронных атак уже придается большое значение при проведении военно-штабных учений с условным, вероятным, равным по силе и возможностям противником в будущем. Использование кибер- и электронных атак иногда может рассматриваться, как первая волна атаки, направленная на уничтожение систем противовоздушной обороны противника, для облегчения наступления вооруженных сил на чужую территорию.


И поскольку эти действия являются частью стратегии проникновения во вражеские системы, она будет и уже является частью военных стратегий противников.


Первоначально, на кибер-устойчивость ПРО Белый Дом планировал выделить порядка 100 миллионов долларов США. Окончательный вариант NDAA, выпущенный комитетом конференции, предложил выделить примерно половину от этой суммы, сократив планы финансирования, предложенные Белым Домом в раздел «Оборона» военного блока по противоракетной обороне для решения проблем киберугроз, примерно на 45 млн. долл. США.


Но законодатели из Палаты представителей и Сената, отвечающие за формирование бюджета, хотят потратить в 2019 году вдвое больше, чем разрешает NDAA.


Направления финансирования Белого Дома и Сената США на киберустойчивость систем противоракетной обороны в принципе идентичны, поэтому, вероятно, их мнение по финансированию войдет в противоборство с решение и итоговым законопроектом комитета конференции.


Согласно отчету Сената США по законопроекту о военном бюджете, комитет добавит 100 млн. долл. США для «соответствующего финансирования работ по защите систем ПРО в условиях высокой степени угроз кибербезопасности Агентства по противоракетной обороны (MDA [2]) в рамках плана реализации правил кибербезопасности (CDIP [3]) Министерства обороны».


В рамках этих 100 млн. долл. США финансисты Белого Дома и Сената хотят получить 40 млн. долл. США на увеличение финансирования программ кибербезопасности баллистических ракет и еще 16,2 млн. долл. США на кибер-экспертизу этих программ.


В NDAA, как и при финансировании в 2009 году, планируется выделить дополнительные 10 млн. долл. США на работы по кибербезопасности противокорабельного сегмента системы ПРО для защиты страны от возможных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.


Еще 5 млн. долл. США направят на реализацию систем кибер-устойчивости ПРО, а также 10 млн. долл. США на обеспечение кибербезопасности центра управления всей системы противоракетной обороны – командно-административной системы ПРО, управление боевыми действиями и систем связи.


Дополнительные 20 млн. долл. США профинансируют работы тестирования кибербезопасности систем ПРО и еще 5 млн. долл. США пойдут на достижение кибер-устойчивости ПРО.


Финансисты также направят 5 миллионов долларов США на реализацию элементов кибербезопасности в уже имеющихся предложениях по совершенствованию технологий ПРО, а еще 5 миллионов долларов будут направлены на создание защиты от кибератак космического сегмента системы ПРО.


Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.Name


Примечание ВПК.name

  1. NDAA (National Defense Authorization Act) - закон о полномочиях национальной обороны
  2. MDA ([Missile Defense Agency’s) - Агентство по противоракетной обороне
  3. CDIP (Cybersecurity Discipline Implementation Plan) – план реализации правил кибербезопасности
07.08.2018
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Иран
КНДР
США
Проекты
Военные учения
Кибербезопасность
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