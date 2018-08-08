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08.08.2018
РИА Новости

В Японском море ракетные катера Тихоокеанского флота проводят маневры

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Ракетный катер. Архивное фото
Ракетный катер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Ракетные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе отряда проводят в Японском море маневры, отработают навыки борьбы за живучесть корабля и нанесут удар по отряду кораблей "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Ракетные катера "Р-297" и "Р-298" в рамках плановой боевой учебы приступили к решению задач в акватории Японского моря. Катера в составе ударной группы отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи. Моряки также будут совершенствовать практические навыки по борьбе за живучесть корабля на ходу", - сказал Воскресенский.

Экипажи катеров, других кораблей соединения и самолетов морской авиации на полигонах боевой подготовки проведут учения по противовоздушной обороне отряда и отработают нанесение совместного ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

07.08.2018
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Страны
Япония
Проекты
Военные учения
ТОФ
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