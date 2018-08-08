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08.08.2018
РИА Новости

В Казахстане начался финальный этап конкурса связистов Армейских игр

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Финальный этап конкурса "Уверенный прием" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) стартовал в Казахстане. В состязаниях принимают участие военнослужащие трех стран, сообщили во вторник пресс-центре игр.

"В Казахстане начался завершающий этап международного конкурса военных связистов - военизированная эстафета "Связь - любой ценой". Участникам предстоит решить целый комплекс задач: по прокладке полевого кабеля, передаче цифровых радиограмм и настройке телефонной и телеграфной радиосвязи. Базовые для связистов навыки сочетаются с выполнением упражнений стрельб и преодолением препятствий на маршруте, протяженностью порядка 2 километра", - сказали в пресс-центре.

Участники конкурса уже расшифровывали радиограммы, которые принимали на слух. "Радиограммы передавались в коде Морзе: по 20 и более зашифрованных комбинаций или кодовых групп, которые участники должны безошибочно принять за ограниченное время. Лидирует команда Казахстана, на втором месте - связисты из Белоруссии, третье место - у представителей Китая", - уточнили в пресс-центре Армейских игр.

Конкурс "Уверенный прием" впервые проводится в Казахстане на полигоне Гвардейский, в нем принимают участие команды Белоруссии, Казахстана и Китая. Итоги будут подведены 9 августа.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.

07.08.2018
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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Проекты
АРМИ-20XX
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