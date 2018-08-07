Войти
07.08.2018
Российская газета

Военный эксперт опроверг слухи о недовольстве Китая российскими Су-35

926
0
0
Истребители Су-35 ВВС НОАК
Истребители Су-35 ВВС НОАК.
Источник: https://dambiev.livejournal.com/

Россия является одним из ведущих продавцов оружия на международном рынке. Ежегодно многие страны приобретают у нас различные образцы военной техники и вооружения на миллиарды долларов. Поэтому неудивительно, что время от времени появляются материалы, ставящие под сомнение качество отечественного оружия. Так, в Сети опубликовали сообщения, что, якобы, в КНР недовольны истребителями Су-35.

Прокомментировать данные публикации мы попросили военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова.

"Эти вбросы, появляющиеся в неофициальных СМИ, делают для того, чтобы испортить отношения между нашими государствами. На самом деле взаимодействие в области военно-технического сотрудничества с Китаем у нас с каждым годом только улучшается.

Если говорить об истребителях, если бы они, в самом деле, оказались недостаточно совершенными, вряд ли Китай продолжил их закупать.

Необходимо отметить, что комплектация Су-35 идет с таким учетом, чтобы китайцы могли подвешивать на них собственные виды вооружений, например ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Потому сочетание этих средств поражения с самолетом должно быть идеальным. Что и происходит на деле.

В настоящее время военной промышленности КНР не удается создать самолеты, которые по своим техническим характеристикам превзошли бы российские. К тому же авиационные двигатели для самолетов четвертого и пятого поколения они до сих пор закупают у нас. Им пока не удается сделать что-то по-настоящему надежное - нет того опыта инженерной школы реактивного двигателестроения, которая есть у нас с 50-х годов прошлого века. Хотя сейчас по многим видам вооружений китайцы уже могут решать свои проблемы самостоятельно", - сказал военный эксперт.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Похожие новости
07.08.2018
Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует
03.08.2018
В России предложили наказать Индию за Су-57
03.08.2018
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
02.08.2018
Истребители Су-57 предоставили уникальную возможность ВКС РФ
02.08.2018
Оружие России: рост продаж или стагнация?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 18:12
  • 57
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 07.08 17:51
  • 12
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 07.08 17:40
  • 21
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 07.08 17:27
  • 3
20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия
  • 07.08 17:27
  • 9
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 07.08 17:24
  • 4
Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует
  • 07.08 15:49
  • 1
Новые объекты инфраструктуры 201 российской военной базы будут введены в строй в октябре этого года
  • 07.08 15:41
  • 6
"Смиритесь": Россия разместила авиацию на Курилах
  • 07.08 15:33
  • 1
Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
  • 07.08 13:07
  • 5
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
  • 07.08 12:08
  • 108
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 07.08 11:35
  • 1
Замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл
  • 07.08 11:21
  • 1584
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 11:18
  • 5
Австралия выбрала британские фрегаты типа 26
  • 07.08 11:04
  • 23
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"