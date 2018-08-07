Военный эксперт опроверг слухи о недовольстве Китая российскими Су-35

Россия является одним из ведущих продавцов оружия на международном рынке. Ежегодно многие страны приобретают у нас различные образцы военной техники и вооружения на миллиарды долларов. Поэтому неудивительно, что время от времени появляются материалы, ставящие под сомнение качество отечественного оружия. Так, в Сети опубликовали сообщения, что, якобы, в КНР недовольны истребителями Су-35.

Прокомментировать данные публикации мы попросили военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова.

"Эти вбросы, появляющиеся в неофициальных СМИ, делают для того, чтобы испортить отношения между нашими государствами. На самом деле взаимодействие в области военно-технического сотрудничества с Китаем у нас с каждым годом только улучшается.

Если говорить об истребителях, если бы они, в самом деле, оказались недостаточно совершенными, вряд ли Китай продолжил их закупать.

Необходимо отметить, что комплектация Су-35 идет с таким учетом, чтобы китайцы могли подвешивать на них собственные виды вооружений, например ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Потому сочетание этих средств поражения с самолетом должно быть идеальным. Что и происходит на деле.

В настоящее время военной промышленности КНР не удается создать самолеты, которые по своим техническим характеристикам превзошли бы российские. К тому же авиационные двигатели для самолетов четвертого и пятого поколения они до сих пор закупают у нас. Им пока не удается сделать что-то по-настоящему надежное - нет того опыта инженерной школы реактивного двигателестроения, которая есть у нас с 50-х годов прошлого века. Хотя сейчас по многим видам вооружений китайцы уже могут решать свои проблемы самостоятельно", - сказал военный эксперт.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев