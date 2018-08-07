ВШЭ будет готовить специалистов по интернету вещей в рамках соглашения с АО "ГЛОНАСС" (Обновленная версия)

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "ГЛОНАСС" и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в области эффективного использования спутниковых навигационных технологий для создания услуг в интересах социально-экономического развития России, сообщает пресс-служба компании.

"Основное направление сотрудничества сторон - развитие научно-исследовательской деятельности, реализация экспериментальных программ в области навигации и интернета вещей. Целью работ является повышение качества и доступности навигационно-информационных технологий", - отметили в АО "ГЛОНАСС".

Как заявил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский, компания работает в области создания для различных отраслей экономики и предоставления конечным пользователям доверенных услуг на основе глобальных навигационных и информационно-коммуникационных сетей.

"Растущие рыночный спрос и потребности государства в области навигационно-информационных технологий требуют объединения усилий ответственных и компетентных представителей различных отраслей. В результате поисков эффективного партнера, имеющего фундаментальные компетенции в научно-исследовательской и образовательной деятельности, мы нашли МИЭМ. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", - сказал И.Милашевский, слова которого приводит пресс-служба.

"В рамках сотрудничества с АО "ГЛОНАСС" мы планируем готовить специалистов по так называемым сквозным технологиям - беспроводной передаче, интернету вещей. На данный момент российский рынок испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров в этой области. Мы надеемся изменить это положение", - сказал и.о. директора, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.