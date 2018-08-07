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07.08.2018
Интерфакс-АВН

ВШЭ будет готовить специалистов по интернету вещей в рамках соглашения с АО "ГЛОНАСС" (Обновленная версия)

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БТР Almared
Компьютерное моделирование внешнего вида БТР Almared.
Источник: kaddb.com

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "ГЛОНАСС" и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в области эффективного использования спутниковых навигационных технологий для создания услуг в интересах социально-экономического развития России, сообщает пресс-служба компании.

"Основное направление сотрудничества сторон - развитие научно-исследовательской деятельности, реализация экспериментальных программ в области навигации и интернета вещей. Целью работ является повышение качества и доступности навигационно-информационных технологий", - отметили в АО "ГЛОНАСС".

Как заявил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский, компания работает в области создания для различных отраслей экономики и предоставления конечным пользователям доверенных услуг на основе глобальных навигационных и информационно-коммуникационных сетей.

"Растущие рыночный спрос и потребности государства в области навигационно-информационных технологий требуют объединения усилий ответственных и компетентных представителей различных отраслей. В результате поисков эффективного партнера, имеющего фундаментальные компетенции в научно-исследовательской и образовательной деятельности, мы нашли МИЭМ. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", - сказал И.Милашевский, слова которого приводит пресс-служба.

"В рамках сотрудничества с АО "ГЛОНАСС" мы планируем готовить специалистов по так называемым сквозным технологиям - беспроводной передаче, интернету вещей. На данный момент российский рынок испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров в этой области. Мы надеемся изменить это положение", - сказал и.о. директора, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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1 комментарий
№1
07.08.2018 09:58
Расстояние от входа в хоральную синагогу Санкт-Петербурга от ВШЭ 160-170м. пешком идти 240-260м и до входа и до кошерного магазина.

Я понимаю зачем ВШЭ иудеям, таки контроль и деньги иметь, я понимаю зачем она нелюдям из ФРС - таки иметь РФ по полной и разрушить её, осуществлять ДАЛЬНЕЙШИЙ геноцид русских и неподконтрольных им евреев как ранее бывало и до гитлера (гаплогруппа E1b1b, такая же как и у наполеона), но не понимаю зачем русским и евреям-неиудеям РФ эта иудейская организация в России уничтожившая экономику СССР ПО ПРИКАЗУ ИЗ США нужна.
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