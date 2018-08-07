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07.08.2018
Центральный военный округ

Около 2 тыс. специалистов РХБ защиты привлечено к лагерным сборам на полигоны Сибири, Урала и Поволжья

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РХБЗ
На полигонах Сибири, Урала и Поволжья начались лагерные сборы специалистов радиационной, химической биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО).
Источник: ЦВО

Около 2 тыс. специалистов радиационной, химической биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) привлечено к лагерным сборам на полигоны Сибири, Урала и Поволжья.


В течение месяца в летних полевых условиях подразделения РХБ защиты отработают комплексную оптимизированную программу полигонных работ. Инструкторы, имеющие боевой опыт полученный в локальных войнах, при помощи машин РХМ-6 проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес с помощью аппаратуры ТДА-3.


На занятиях по специальной подготовке военнослужащие получат навыки противодействия диверсионно-террористическим группам противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.


Всего на лагерные сборы задействовано 460 единиц техники. Занятия будут проводиться в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.

06.08.2018
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