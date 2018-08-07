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07.08.2018
ТАСС

Программа работы по проекту "Сфера" будет сформирована в конце октября

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ранее президент Владимир Путин на встрече с руководством Роскосмоса сообщил, что новая программа "Сфера" предусматривает в ближайшие несколько лет запуск более 600 спутников

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Проект "Сфера" важно сделать в том числе за счет частных инвесторов, в конце октября будет представлена программа государственного похода к этому проекту. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я говорил с президентом на эту тему, принципиальное согласие есть, но нам просто нужно найти правильную правовую форму для того, чтобы уже внутри правительства сформировать. Либо это будет целевая программа, либо некая система с формированной нормативно-правовой базой для оказания поддержки через льготы и другие формы частным компаниям, чтобы они пришли в проект. Нам важно сделать это не за государственные средства. Где-то в конце октября будет сформирован проект государственных подходов к организации работы по "Сфере", - сказал он во время церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для российских спутников связи Ярославского радиозавода.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Роскосмоса сообщил, что новая программа "Сфера" предусматривает в ближайшие несколько лет запуск более 600 спутников в три этапа - к 2022, 2024 и 2028 году. Президент подчеркнул, что эта новая группировка должна эффективно использоваться в сфере навигации, связи, дистанционного зондирования земли.

06.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Компании
Роскосмос
РТИ ОАО
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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