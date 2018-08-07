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07.08.2018
Вестник Мордовии

Рекорд супертягача БРЭМ-80: транспортировка 6 танков Т-80 весом в 270 т!

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Фото: transmash-omsk.ru

На международном конкурсе "Рембат-2018" в Омске БРЭМ-80 установил рекорд Вооруженных Сил Российской Федерации по одновременному буксированию гусеничной техники.

Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр, на церемонии закрытия конкурса экипаж БРЭМ-80 транспортировал сцепленные между собой шесть танков Т-80, общим весом более 270 тонн. При этом вес самой ремонтной техники - 46 тонн. Перед этим бронетехника в течение нескольких дней проходила испытания на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

Фото: transmash-omsk.ru

БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины - 46 тонн, она способна развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом.

04.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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