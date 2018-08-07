Рекорд супертягача БРЭМ-80: транспортировка 6 танков Т-80 весом в 270 т!

Фото: transmash-omsk.ru

На международном конкурсе "Рембат-2018" в Омске БРЭМ-80 установил рекорд Вооруженных Сил Российской Федерации по одновременному буксированию гусеничной техники.

Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр, на церемонии закрытия конкурса экипаж БРЭМ-80 транспортировал сцепленные между собой шесть танков Т-80, общим весом более 270 тонн. При этом вес самой ремонтной техники - 46 тонн. Перед этим бронетехника в течение нескольких дней проходила испытания на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

Фото: transmash-omsk.ru

БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины - 46 тонн, она способна развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом.