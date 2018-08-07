Расчеты С-400 Восточного военного округа сбили "кабана" на полигоне Капустин Яр

Мишень двигалась по баллистической траектории

ТАСС, 6 августа. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 Восточного военного округа отработали перехват учебной баллистической мишени "кабан" на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 соединения противовоздушной обороны ВВО успешно справились с задачей, поразив все мишени на полигоне в Астраханской области. Военнослужащие успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней - "кабан", движущихся по баллистической траектории", - сообщили в пресс-службе округа.

Расчеты отрабатывали пуски ракет на завершающем этапе переобучения военнослужащих округа на системы С-400. До этого они изучили материальную часть порядок и основные принципы работы комплекса. Теперь зенитчики готовятся к погрузке и отправке техники в соединение ПВО в Хабаровском крае, где они заступят на боевое дежурство.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.