Модернизация "Адмирала Кузнецова" предполагает доработку под МиГ-29К/КУБ

Глава Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Орлов уточнил, что будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем крейсера

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет включать в себя доработку под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов.

"На корабле будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33 и несколько типов вертолетов. Для самолетов МиГ-29К/КУБ как раз и потребуются некоторые доработки. Летчики хотят чего-то нового, более совершенного и надежного. Будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем", - сказал он.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" вступил в строй в 1991 году. Его полное водоизмещение составляет около 59 тыс. т, длина достигает 306 м, при этом корабль может развивать скорость около 30 узлов. Помимо авиагруппы, состоящей из 24-26 самолетов и 12 вертолетов, "Адмирал Кузнецов" вооружен противокорабельными и зенитными ракетами, артиллерийскими установками, несет противолодочное оружие. Экипаж корабля состоит из 1,3 тыс. человек, личный состав авиакрыла насчитывает 660 человек.

Испытания новых истребителей МиГ-29К/КУБ на борту "Адмирала Кузнецова" начались летом 2016 года. Эти самолеты находились в составе авиагруппы корабля во время его похода к берегам Сирии в 2016-2017 годах.

В апреле 2018 года был подписан контракт на ремонт и модернизацию этого корабля.

Невское ПКБ - единственное в стране бюро, проектирующее авианесущие и десантные корабли различных классов.