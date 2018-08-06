Белорусская армия получает 120-мм минометы 2Б23 "Нона-М1"

Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 24 июля 2018 года на плацу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии в Витебске заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению - начальник вооружения вооруженных сил генерал-майор Сергей Симоненко в торжественной обстановке передал личному составу бригады модернизированные бронетранспортеры БТР-70МБ1 и новые 120-мм буксируемые нарезные минометы 2Б23 "Нона-М1".

120-мм буксируемые нарезные минометы 2Б23 "Нона-М1", поступившие на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 24.07.2018 (с) министерство обороны Белоруссии

32 бронетранспортера БТР-70МБ1 поступили на вооружение воздушно-десантного батальона, а 18 единиц буксируемого нарезного полуавтоматического миномета 2Б23 - на вооружение двух батарей смешанного артиллерийского дивизиона бригады.

Военным ведомством в тесном взаимодействии с предприятиями Государственного военно-промышленного комитета проведены работы по глубокой модернизации бронетранспортера БТР-70 до уровня БТР-70МБ1. Модернизированный бронетранспортер имеет современную, более надежную трансмиссию, имеет доработанный корпус, позволяющий осуществлять более удобную и безопасную посадку и высадку десанта. Дизельный двигатель мощностью 260 л.с., установленный взамен двух бензиновых двигателей, позволяет двигаться по шоссе со скоростью 80 км/час и на плаву - до 9 км/час. Установлены шины марки КИ-80, выполненные из противопульной резины.

БТР-70МБ1 имеет современную радиостанцию Р-181-50 ТУ "Дрофа" отечественного производства и систему установки дымовых завес, которая повышает живучесть как личного состава, так и самого образца ВВТ.

Буксируемый нарезной полуавтоматический миномет 2Б23 имеет дальность стрельбы до 9 км. Улучшенные характеристики миномета позволяют значительно повысить оперативность принимаемых решений по огневому поражению целей, сократить время выполнения боевых задач, значительно увеличить точность поражения целей. Миномет буксируется автомобилем отечественного производства (шасси МЗКТ-500200-030), способным транспортировать расчет миномета в количестве 5 человек и боеприпасы. Максимальная скорость буксировки по шоссе 80 км/час, по бездорожью - 40 км/час.

Автомобиль может десантироваться на штатных платформах сил специальных операций парашютным способом.

Данные образцы вооружения позволят повысить огневую мощь и мобильность подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил.

Со стороны bmpd укажем, что, согласно белорусскому информационному агентству БелТА, на церемонии 24 июля заместитель министра обороны Белоруссии С. Симоненко также сообщил, автомобили МКЗТ-500200 вместе с минометами 2Б23 также поставлены в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Бресте.

Ранее сообщалось, что в 2017 году первая партия полученных Белоруссией 120-мм буксируемых нарезных минометов 2Б23 "Нона-М1" производства АО "Мотовилихинские заводы" проходила испытания на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады белорусской армии.

Модернизированные бронетранспортеры БТР-70МБ1, поступившие на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 24.07.2018 (с) министерство обороны Белоруссии

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Автомобили МЗКТ-500200 производства ОАО "Минский завод колесных тягачей", применяемые для буксировки 120-мм нарезных минометов 2Б23 "Нона-М1", поступившие на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 24.07.2018 (с) министерство обороны Белоруссии