В Индии провели успешное испытание ракеты системы ПРО AAD
В Индии проведено очереное испытание новейшей системы противоракетной обороны AAD (Advanced Area Defense). Специалисты Организации оборонных исследований Индии испытали ракету-перехватчик, которая успешно перехватила одну из баллистических целей, пишет The New Indian Express.
Sniperz11 / wikipedia.org
Как заявили разработчики, ракета-перехватчик AAD поражает цель прямым попаданием в пределах атмосферы и предназначена для перехвата баллистических ракет с дальностью пуска до двух тысяч километров. Система способна вычислять приоритетные цели, несущие основную угрозу и поражать их. Именно это и было продемонстрировано на последних испытаниях, когда из нескольких целей система выбрала одну, которую и успешно поразила. Индийские специалисты уверены, что состоявшиеся испытания позволят в ближайшее время поднять вопрос принятия системы AAD на вооружение.
Ракета-перехватчик одноступенчатая, оснащена твердотопливным двигателем. Длина ракеты 7,5 метра, диаметр — 0,5 метра, масса составляет 1,1 тонны. Корректируемая противоракета имеет систему инерциальной навигации. В качестве пусковой установки использовано автомобильное шасси Tatra VVL (8x8), позволяющее осуществлять запуск противоракет из транспортно-пусковых контейнеров и без них вертикально или наклонно.
Предполагается, что в составе индийской системы противоракетной обороны, система ПРО AAD будут использоваться для маловысотного атмосферного перехвата досягаемостью по высоте до 30 километров, пишет портал "Nplus1"
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