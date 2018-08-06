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06.08.2018
Военное обозрение

Минобороны проведет модернизацию истребителей Су-27

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По итогам операции в Сирии Минобороны РФ и предприятия ОПК начнут работы по глубокой модернизации комплексов Л-705, установленных на истребителях Су-27СМ, сообщает газета Известия.

http://www.globallookpress.com

Данные комплексы РЭБ предыдущего поколения являются штатными для самых массовых истребителей ВКС. По данным военного ведомства, работы по их модернизации начнутся в текущем году. Системы планируется доработать до уровня современного авиационно комплекса радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины".

В ходе модернизации будет установлено новое программное обеспечение, изменена электронная начинка станций. Блоки, отвечающие за обнаружение и идентификацию излучения, заменят оборудованием, используемом в "Хибинах". Обновленную аппаратуру максимально интегрируют в бортовую систему Су-27СМ.

В зависимости от характера угрозы модернизированная станция самостоятельно примет решение, какие виды помех смогут обезопасить самолет.

Также Л-705 сможет взаимодействовать с другими системами РЭБ, такими как "Рычаг-АВ", "Рычаг-БВ", "Хибины" и "Хибины-М". Такое взаимодействие поможет комплексу получить информацию о цели, находящейся вне зоны его видимости.

В перспективе ВКС планируют интегрировать все средства РЭБ в единую систему мониторинга радиоэлектронной обстановки. Получаемая информация будет в онлайн режиме направляться в командный центр, где специальная аппаратура при необходимости внесет изменения в карту оперативной обстановки.

Как отмечают военные эксперты, модернизированные комплексы РЭБ увеличат живучесть самолетов и эффективность действий ВКС РФ в целом.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Рычаг РЭБ
Су-27
Хибины
Компании
Минoбороны РФ
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