Китай передаст фрегат ВМС Шри-Ланки в рамках углубления двусторонних связей в сфере обороны

Современное состояние порта Хамбанота на Шри-Ланке после частичной реконструкции на средства китайского финансирования.

ЦАМТО, 3 августа. Как сообщил представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК), КНР намерена передать ВМС Шри-Ланки фрегат в рамках углубления двусторонних связей в сфере обороны.

По информации Jane's Defence Weekly, о поставке фрегата объявил на состоявшемся в столице Шри-Ланки приеме в честь 91-й годовщины основания НОАК старший полковник Сюй Цзяньвэй из китайского посольства в Коломбо.

Подробности программы поставки фрегата неизвестны. Кроме того, заявлено, что Пекин также продолжит обучение военнослужащих Шри-Ланки и строительство на свои средства учебного комплекса в Военной академии Шри-Ланки (SLMA) в Дияталава (в 190 км к востоку от Коломбо).

Китай стремится укрепить и расширить военные, экономические, политические и дипломатические связи со странами региона Индийского океана, развивать торговое сотрудничество со странами Центральной Азии, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из направлений данной политики является укрепление позиций в Шри-Ланке.

В декабре 2017 года две китайские государственные компании получили контроль над портом Хамбантота на юго-востоке Шри-Ланки, арендовав его на 99 лет за 1,12 млрд. долл.

Несмотря на то, что Коломбо, стремясь снизить обеспокоенность соседней Индии, заявил, что Хамбантота не будет использоваться в качестве форпоста Пекина, Нью-Дели считает, что порт будет функционировать как база снабжения ВМС НОАК.

Индия опасается оказаться в окружении союзников Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Нью-Дели утверждает, что, таким образом, Китай сможет достичь договоренностей в различных сферах с соседними странами, включая Бангладеш, Мальдивские острова, Мьянму и Пакистан, которые могут привести к изоляции Индии.

Индийские дипломаты и военные представители официально не комментируют передачу Китаем фрегата Шри-Ланке, но в частном порядке выражают обеспокоенность данным шагом. Тем не менее, по их мнению, Индия не может повлиять на эти действия КНР.