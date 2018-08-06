Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере "Дуэль"

ЦАМТО, 3 августа. В Новороссийской ВМБ экипажи кораблей соединения охраны водного района провели тренировки на современном интерактивном тренажерном комплексе "Дуэль".

В ходе тренировок экипажи отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

Тренировки экипажей кораблей Новороссийской ВМБ в летнем периоде обучения на данном комплексе запланированы в объеме более 200 учебных часов.

Тренажерный комплекс "Дуэль" предназначен для обучения корабельных расчетов практическим действиям по осуществлению противолодочной обороны корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок, сообщает пресс-служба Южного военного округа.