Генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге для журналистов прокомментировал ситуацию в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии.

ЦАМТО, 3 августа. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской 2 августа на брифинге для журналистов прокомментировал ситуацию в Сирии.

Ниже выступление С.Рудского приведено в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с сирийским правительством предпринимают все необходимые меры по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике. За прошедший месяц проведена уникальная операция по ликвидации незаконных вооруженных формирований в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии.

Укрывавшиеся там под видом "умеренной оппозиции" отряды террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" контролировали более 55 процентов территории Южной зоны деэскалации.

Террористические группировки постоянно вели боевые действия с отрядами "умеренной" оппозиции за расширение подконтрольных территорий.

Мирные граждане, оказавшиеся в заложниках сложившейся ситуации, испытывали острый дефицит продовольствия, медикаментов и питьевой воды.

Поступавшая по линии международных организаций гуманитарная помощь, как правило, попадала в руки террористов и до мирных жителей не доходила.

Любые попытки местного населения защитить свои права и имущество жестоко карались террористами – вплоть до публичных казней.

Кроме того, террористами предпринимались попытки овладеть территорией, находящейся под контролем правительственных войск. Реальной опасности подвергались российские военнослужащие военной полиции, несущие службу на постах вдоль линии разграничения.

Информация об обострении обстановки и тяжелой гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии регулярно доводилась Российской Федерацией до стран-гарантов создания Южной зоны деэскалации – США и Иордании. Однако никаких мер по стабилизации обстановки зарубежными партнерами не предпринималось.

В этих условиях мирные жители через глав местных администраций обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой защитить их от бесчинств боевиков группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра". Лидеры отрядов "умеренной" оппозиции северо-восточных районов Южной зоны деэскалации выразили желание добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни под гарантии Российской Федерации.

Радикально настроенным боевикам и членам их семей была предоставлена возможность выехать в провинцию Идлиб.

В то же время террористы "Джабхат ан-Нусры", стремясь сорвать мирное урегулирование, предприняли попытку взять под контроль населенные пункты, жители которых попросили защиты у сирийских властей и атаковали подразделения сирийской армии.

Правительственные войска совместно с отрядами "умеренной" оппозиции, присоединившимися к борьбе против террористов, приступили к действиям по стабилизации обстановки и защите населения Южной зоны деэскалации от террористов.

Для исключения возможных инцидентов командованием российской группировки войск постоянно осуществлялось уведомление израильских и иорданских партнеров.

В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра.

1 августа отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот Исламского государства на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга.

В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 тысячи 332 квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 – мирным путем в результате переговоров.

В ходе стремительного наступления подразделений сирийских правительственных войск и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГИЛ были окружены и сдались в плен.

Хочу обратить внимание, что на юго-западе Сирии боевые действия велись только против формирований террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра".

В районах, контролируемых "умеренной" оппозицией, под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти.

Боевики смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб. Подавляющее большинство членов незаконных вооруженных формирований предпочло остаться в своих населенных пунктах.

Значительная часть вооруженных отрядов "умеренной" оппозиции присоединилась к совместной с правительственными войсками борьбе с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой".

В провинцию Идлиб вывезено 9 тысяч 652 человека, из них 4 тысячи 297 боевиков.

В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок "Шилка", 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет.

Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года №350.

Напомню, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.

2 августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения.

В целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление 8 наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.

На освобожденных от бандформирований территориях ведется разминирование, восстанавливаются социально значимые объекты, возобновлено электроснабжение и подача воды.

Подразделения российской военной полиции оказывают содействие местным органам власти в обеспечении безопасности и правопорядка. Для поддержания стабильности и предотвращения возможных провокаций ими осуществляется патрулирование и выставляются наблюдательные посты.

В результате освобождения провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда от боевиков созданы все необходимые условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои дома.

В целях активизации процесса возвращения мирного населения в Дамаске приступил к работе российский Центр по приему, распределению и размещению беженцев.

Организовано возвращение беженцев, находящихся за пределами Сирии, созданным при Минобороны России межведомственным координационным штабом, в состав которого вошли представители российского МИДа, а также других заинтересованных министерств и ведомств.

О результатах данной работы Министерство обороны регулярно информирует вас в ходе соответствующих брифингов.

Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию во всех районах Сирии и нас не может не беспокоить обострение обстановки в зоне деэскалации "Идлиб".

Участились случаи обстрелов боевиками из зоны деэскалации "Идлиб" позиций правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии. Только за последние 10 дней зафиксировано 84 подобных случая.

Не прекращаются атаки на российские военные объекты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые запускаются боевиками из зоны деэскалации "Идлиб". Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля.

Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы.

Кроме того, в районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГИЛ, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан", где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. Данная ситуация требует незамедлительного решения.

Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации продолжит внимательно отслеживать обстановку на территории Сирийской Арабской Республики".