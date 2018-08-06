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06.08.2018
ТАСС

Астрономы смогут наблюдать за астероидом Ultima Thule перед сближением с ним New Horizons

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Источник: © NASA/JHUAPL/SwRI/Carlos Hernandez

Это необходимо для уточнения плана сближения станции с объектом Солнечной системы

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Возможность наблюдать с Земли за транснептуновым астероидом Ultima Thule, обозначенным в астрономических каталогах как объект 2014MU69, получат в предстоящую субботу сотрудники NASA, осуществляющие управление полетом автоматической межпланетной станции New Horizons.

Станция, направляющаяся сейчас к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы - сблизится 1 января 2019 года с Ultima Thule, самым удаленным объектом Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Для того, чтобы получить заранее как можно больше информации об этом объекте, находящемся в 1,6 млрд км за орбитой Плутона, ученые будут наблюдать за его прохождением на фоне яркой звезды. 

"Это даст нам указания на то, чего можно ожидать при сближении с астероидом и поможет нам уточнить планы по сближению с этим небесным телом", - сообщил в четверг в интервью интернет-порталу Space.com астроном из Юго-западного исследовательского университета в Боулдере (штат Колорадо) Марк Буи.

Аналогичные наблюдения, проведенные в прошлом году, свидетельствуют о том, что Ultima Thule, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, либо пару астероидов по 20 километров в диаметре каждый. Станция, по расчетам, должна пройти от этого космического объекта на расстоянии 3,5 тыс. км.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в июле 2010 года провел съемку Нептуна и его спутника Тритона, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в августе 2014 года - Нептуна. 14 июля 2015 года межпланетная станция максимально приблизилась к Плутону - на расстояние 12,5 тыс. км. Пролетая рядом с карликовой планетой, аппарат проводил наблюдения в течение 9 дней. Им были впервые получены детальные цветные снимки Плутона и Харона, проведены исследования атмосферы карликовой планеты.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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