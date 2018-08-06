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06.08.2018
ТАСС

Минобороны РФ закупит карты ледовой обстановки в Арктике за 3,6 млн рублей

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Экспедиция в Арктике
Экспедиция в Арктике.
Источник: http://www.globallookpress.com

Исполнителя госконтракта выберут 31 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны России объявило закрытый аукцион на закупку обзорных карт ледовой обстановки в арктических морях и данных с долгосрочными прогнозами этой обстановки. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на закупку услуг "Специализированная гидрометеорологическая, климатическая, космическая информация и информационная продукция", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет почти 3,6 млн рублей. Исполнителя госконтракта выберут 31 августа этого года.

В извещении к лоту указывается, что военным требуются обзорные карты ледовой обстановки Баренцева, Белого, Карского, Гренландского, Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского морей, а также моря Лаптевых и моря Бофорта. Кроме того, закупка услуг включает "долгосрочный прогноз положения кромки льда на середину следующего месяца" по акватории Баренцева и Карского морей.

Данные будут предоставляться на основе многоканальной информации спутников, а также данных наблюдений полярных станций и судов. Сроки выполнения работ - "с момента вступления контракта в силу по 23 ноября 2018 года в соответствии с графиком оказания услуг".

03.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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