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06.08.2018
РИА Новости

С-400 провели учения в Саратовской области

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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Расчеты комплексов С-400 "Триумф" Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, подняты по тревоге в рамках учений, сообщает округ в пятницу.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, подняты по тревоге в рамках учений. Экипажи ЗРК "Триумф" преодолеют более 5 тысяч километров комбинированным маршем на полигон Телемба в республике Бурятия, где проведут учебно-боевые стрельбы", - говорится в сообщении.

Зенитчикам предстоит отразить нападение условного противника, которого будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов. В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

ЗРК С-400 "Триумф" поступили в подразделения ПВО Саратовской области в начале 2018 года. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции, зенитчики прошли курс переподготовки, уточняет ЦВО.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

03.08.2018
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