В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России в течение недели, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"Двадцать два летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль границ России. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в инфографике.
Как отмечается, с целью недопущения нарушения государственной границы РФ было выполнено пять подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил.
03.08.2018
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Права на данный материал
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