В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России в течение недели, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Двадцать два летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль границ России. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в инфографике.

Как отмечается, с целью недопущения нарушения государственной границы РФ было выполнено пять подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил.