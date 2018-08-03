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03.08.2018
ТАСС

Корабли Северного флота отработали поиск подлодки на учениях в Балтийском море

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

В других эпизодах маневров отработают противодиверсионную, противоминную и противокорабельную оборону кораблей на переходе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Североморск" и крейсер "Маршал Устинов" в составе отряда кораблей Северного флота по пути с Главного военно-морского парада провели в ходе межфлотских учений на Балтике тренировку по противолодочной борьбе с привлечением палубной авиации, сообщили в пресс-службе флота.

"Эпизод по противолодочной обороне разыгрывался экипажем большого противолодочного корабля "Североморск" с использованием противолодочной авиации", - говорится в сообщении.

"Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота подняли в воздух свои противолодочные вертолеты Ка-27. Экипажи вертолетов выполнили поиск подводных лодок по маршруту следования боевых кораблей.

В других эпизодах учений будут отработаны противодиверсионная, противоминная и противокорабельная оборона кораблей на переходе.

В составе отряда кораблей Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подводная лодка "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск", дизельная подлодки "Владикавказ". Все они прибыли на Балтику для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, которые прошел 29 июля в День ВМФ.

02.08.2018
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