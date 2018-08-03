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03.08.2018
Военное обозрение

Пентагон: новые стратегические вооружения не дают Москве особых преимуществ

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Новейшие российские разработки, вроде многоцелевой системы "Посейдон", не меняют принципов ядерного сдерживания, а потому не дают Москве особых преимуществ, передает ТАСС заявление глава Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена.

Минобороны РФ

Журналисты попросили генерала прокомментировать создание в РФ беспилотного подводного аппарата "Посейдон", но военачальник в своем ответе объединил все последние российские стратегические разработки, в число которых входят комплексы "Сармат", "Авангард" с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, подводный аппарат "Посейдон" и другие.

Когда речь заходит о сдерживании, подразумевается способность одной стороны эффективным образом навязывать цену противостоящей стороне или лишать ее каких-либо преимуществ, отметил Хайтен.

По его мнению, самый интересный момент заключается в том, что Россия способна добиваться этого при своей структуре стратегических сил, равно как и Америка способна действовать аналогично в отношении Москвы при своей структуре. И упомянутые новейшие средства этого уравнения не меняют, добавил генерал.

В связи с этим, по его словам, не следует спрашивать у русских, почему они движутся именно по этому пути. При этом Хайтен заявил, что не хотел бы быть на месте того россиянина, "который должен применить эти пугающие средства". "Я просто рад, что не являюсь тем россиянином", – повторил он.

02.08.2018
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