Эксперт: китайский J-20 лучше российского Су-57

С сети появились новые фотографии китайского истребителя 5 поколения Chengdu J-20, которые позволяют сделать выводы о некоторых характеристиках самолета, приводит Лента.ру слова американского эксперта Тайлера Роговея.

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Эксперт обращает внимание на встроенные под корпус самолета радиолокаторы, сверхзвуковой воздухозаборник, линзу Люнеберга, отверстия от датчиков, скрытых в носовой части, а также на горизонтальное оперение.

По его словам, истребитель имеет сходство с американскими F-22 и F-35, что говорит о промышленном шпионаже.

https://twitter.com/RupprechtDeino

Тем не менее, Китай обогнал Россию в разработке истребителей. И по многим признакам разрыв этот с каждым днем будет увеличиваться, считает Роговей. Ведь парк J-20 растет и развивается, а российская программа Су-57 (ПАК ФА) "стагнирует до ненужности", пояснил он.

При этом эксперт замечает, руководству западных стран не следует недооценивать способность китайцев совершать гигантские скачки в технических науках и разработке аэрокосмических материалов.

https://twitter.com/RupprechtDeino

Напомним, в мае журнал The National Interest писал, что российский Су-57 отличает великолепная маневренность, в то время как к достоинствам Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.