Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся

Непростые отношения между Соединенными Штатами и Россией имеют долгую историю. Всего два дня назад союзники НАТО проводили совместные ракетные запуски с целью сделать предупреждение Китаю; теперь же американцы начали накалять обстановку в зоне российского Причерноморья. США всегда выступали за свободу судоходства и активно участвовали в многочисленных военных учениях. Помимо военно-морских учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона (известного как RIMPAC), с недавнего времени Соединенные Штаты также проводят совместные американско-украинские военно-морские учения, получившие кодовое название "Морской бриз".

Черное море всегда считалось российской сферой влияния. В этот раз Соединенные Штаты решили провести провокационные маневры прямо у России под носом. На эти военно-морские учения были приглашены девятнадцать стран: поначалу учения действительно производили впечатление демонстрации силы и влияния ее участников. Предполагалось, что они продлятся пять дней. Однако не прошло и двух, как Соединенные Штаты вдруг обратились в бегство. Более того, военно-морские силы США даже выпустили сообщение, будто бы намеренно поставив Россию в известность о факте своего отступления.

Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney на пути к Черному морю. 7 июля 2018. Источник: REUTERS, Yoruk Isik

На международной арене США всегда имели образ страны-гегемона, привыкшей решать свои проблемы путем силы, но на этот же раз они столкнулись с сильным и более упрямым противником. В прошлом Соединенные Штаты не раз появлялись в акватории Южно-Китайского моря и расшатывали там обстановку, но Китай всегда вытеснял американские корабли, использовал только дипломатические методы и никогда не применял военную силу. Однако между российским и китайским методами есть существенная разница: как только американские и украинские военные суда вошли в акваторию Черного моря, более тысячи управляемых российских снарядов пролетели над судами двух стран, напугав американцев так, что они даже не успели ни к чему подготовиться. По официальной информации американской стороны, российские системы С-400 были готовы к запуску ракет еще до начала военных учений. Они лишь ждали сигнала президента, который должен был последовать сразу после любого неприемлемого действия иностранных военных кораблей.

В этот раз Соединенные Штаты наступили на важнейшие жизненные артерии России. Оказалось, что безопасность Черного моря - очень чувствительная для России тема. Более того, Россия вовсе не намерена позволять США действовать в этом регионе по своему усмотрению. Подобные жесткие действия со стороны России, например, запуск ракет без предупреждения, тоже происходят не впервые. К счастью, американская армия хорошо подготовлена, поэтому она сумела вовремя эвакуироваться - в противном случае США остались бы единственным проигравшим в этой ситуации. Россия уже почувствовала себя преданной в тот момент, когда Украина приняла решение присоединиться к проамериканскому лагерю. В этот раз Соединенные Штаты совместно с Украиной устроили открытую провокацию, притом местом провокации был выбран чрезвычайно важный для России регион. Вероятнее всего, нескольких сотен ракет едва ли будет достаточно для того, чтобы утихомирить разгневанного Путина.

Eastday.com, Китай