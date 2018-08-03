Эксперт рассказал, почему Филиппины не откажутся от ВТС с Россией

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Филиппины не станут отказываться от развития военно-технического сотрудничества с Россией, невзирая на угрозы США, поскольку вопросы обеспечения национальной безопасности на основе ВТС с Москвой сегодня являются одним из главных приоритетов этой страны, заявил в четверг РИА Новости директор Центра анализа мировой торговлей оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Филиппин Алана Питера Каэтано, назвавшего лицемерием возможность введения санкций США в отношении Манилы в случае закупки российских вооружений.

"Любые крупные страны, такие, как Филиппины, исходят из соображений национального суверенитета, который может быть обеспечен только военной мощью. РФ готова предоставить Маниле не просто отдельные образцы оружия, а комплексную систему обороны с учетом географических реалий и островного характера этого государства и протяженной морской акватории", - сказал эксперт.

Коротченко подчеркнул, что Россия гарантирует своим партнерам по ВТС надежность и комплексный характер оружейных поставок, а также обслуживание военной техники на протяжении всего жизненного цикла.

"Филиппины - это крупная самодостаточная страна, а не банановая республика, поэтому она будет ставить свою обороноспособность выше угроз Вашингтона, как это уже делают такие государства, как Индия и Турция", - добавил он.

Говоря о типах вооружений, которые могут заинтересовать филиппинскую сторону, собеседник агентства назвал вертолеты, корабли и катера с ударными комплексами оружия, береговые противокорабельные ракетные комплексы, бронетехнику, а также средства борьбы с терроризмом.