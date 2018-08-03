Спущен на воду головной эсминец класса 27DDG для морских Сил самообороны Японии

ЦАМТО, 2 августа. На предприятии Isogo Works корпорации Japan Marine United в Иокогаме 30 июля состоялась церемония спуска на воду головного из двух эсминцев нового класса 27DDG, предназначенных для обеспечения ПРО.

Поставка кораблей морским Силам самообороны Японии позволит усилить защиту от потенциального ракетного удара со стороны КНДР.

Как сообщает Defense News, в мероприятии принял участие министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Корабль получил наименование (179) "Майа". По данным Japan Times, стоимость строительства корабля с учетом систем вооружения составила 164,8 млрд. иен (1,5 млрд. долл.).

Новый эскадренный миноносец длиной 169,9 м (на 5 м длиннее эсминца класса "Атаго") и водоизмещением 8200 т (на 400 т больше, чем у эсминца класса "Атаго") будет оснащен ГЭУ типа COGLAG с двумя ГТД LM2500 компании General Electric, системой управления оружием "Иджис" Baseline J7, РЛС AN/SPQ-9B разработки Northrop Grumman, которая обеспечит возможность обнаружения и сопровождения низколетящих, высокоскоростных и малозаметных противокорабельных ракет в сложной помеховой обстановке. Aegis Baseline J7 – японский аналог последней версии системы "Иджис" Baseline 9 / BMD 5.1.

Корабли смогут осуществлять пуск ракет SM-3 Блок.IIA, которые в настоящее время совместно разрабатываются США и Японией для включения в состав системы противоракетной обороны. Япония также является потенциальным заказчиком ракеты-перехватчика SM-6.

Японская газета Mainichi Shimbun ранее сообщала, что эсминцы 27DDG также получат АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединений ВМС СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам, используя данные от их РЛС, формировать единую картину обстановки на поле боя. Разрешение на продажу данной системы Японии Госдепартамент США предоставил в августе 2015 года в рамках продажи комплекта систем общей стоимостью 1,5 млрд. долл.

Газета также сообщила, что Япония рассматривает возможность интеграции в систему СЕС самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай", которые были заказаны в 2015 году. Все самолеты должны быть поставлены к 2020 году.

Ожидается, что эсминец "Майа" будет принят на вооружение морских Сил самообороны Японии в 2020 году. Спуск на воду пока не получившего название второго корабля серии запланирован на 2019 год, а принятие на вооружение – на 2021 год.

Кроме того, Япония намерена модернизировать систему "Иджис" двух эсминцев класса "Атаго". Всего к 2021 году в составе ВМС Японии будет состоять восемь эсминцев, оснащенных системой "Иджис" с функцией противоракетной обороны, четыре из которых будут способны выполнять пуск ракеты SM-3 Блок.IIA.