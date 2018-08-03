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03.08.2018
ЦАМТО

До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ

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Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 2 августа. До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для Воздушно-десантных войск. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Сегодня в России празднуется День ВДВ. Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года.

"До 2027 года планируется открытие около 20 опытно-конструкторских работ для развития артиллерии, противовоздушной обороны, боевых наших подразделений, в результате которых мы получим самую современную технику, которая позволит нам выполнять любые задачи", – сказал А.Сердюков, не уточняя детали.

02.08.2018
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Россия
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