Войти
03.08.2018
ЦАМТО

За последние пять лет в соединения и воинские части ВДВ поступило более 42 тыс. единиц ВВСТ

461
0
+1
Мобильный ПУ Андромеда-Д
Мобильный пункт управления АСУВ "Андромеда-Д".
Источник: http://www.margelov.org/viewpage.php?page_id=157

ЦАМТО, 2 августа. За последние пять лет в соединения и воинские части ВДВ поступило более 42 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16 проц., повысить уровень живучести на 20 проц., а маневренные возможности в 1,3 раза.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков (2 августа Воздушно-десантным войскам исполняется 88 лет).

По словам А.Сердюкова, "доля оснащенности современными образцами ВВСТ возросла до 62 проц. Благодаря выполнению заданий государственного оборонного заказа доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения – в 3,5 раза, бронетанковой техники – в 2,4 раза".

А.Сердюков отметил, что "поставка новых средств вооруженной борьбы и оснащение ими подразделений требует новых подходов в процессе обучения и подготовки офицеров и младших специалистов. В этих целях в войсках на базе Рязанского воздушно-десантного училища, 242-го учебного центра, а также других учебных центров Вооруженных Сил и предприятиях ОПК организована упреждающая подготовка, которая существенно снижает сроки изучения вооружения, военной и специальной техники в войсках и обеспечивает ее безаварийную эксплуатацию".

"Кроме того, для эффективного освоения современного вооружения и техники организована и осуществляется поставка в войска новых тренажеров", – отметил он.

На вопрос корр. "Красной звезды" о том, как зарекомендовала себя автоматизированная система управления "Андромеда-Д", А.Сердюкоа ответил, что "поставляемый в войска комплекс средств связи и автоматизации "Андромеда-Д" неоднократно применялся в ходе выполнения различных учебно-боевых задач и показал свою высокую надежность и эффективность. Он обеспечивает сокращение времени предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза и повышает устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи, а также осуществляет информационно-расчетную поддержку деятельности должностных лиц".

Кроме того, по его словам, "применение автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д" вошло в процесс обучения не только в соединениях и воинских частях, но и в Рязанском училище, а с этого года будет введено в Общевойсковой академии на кафедре Воздушно-десантных войск".

"В настоящее время большинство боевых соединений полностью оснащены современными автоматизированными средствами управления "Андромеда-Д". При этом подразделения немедленного применения обеспечены на 100 процентов", – подчеркнул А.Сердюков.

Командующий ВДВ в интервью "Красной звезде" отметил, что в летнем периоде обучения в войсках прошло уже немало учений различного уровня. Самым масштабным по своему размаху стало показное тактическое учение, проведенное со 137-м гвардейским парашютно-десантным полком 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В ходе него было десантировано около 70 ед. ВВСТ, более 1200 военнослужащих, в том числе на парашютах специального назначения "Арбалет" – около 200 человек, на парашютах Д-10 – более 1000. Привлекалось 66 воздушных судов.

А.Сердюков подчеркнул, что "одной из целей проведения полкового тактического учения стало испытание перспективных средств десантирования для современных образцов ВВСТ, поступающих на снабжение в ВДВ. В ходе специальных летных испытаний 929-м Государственным летным испытательным центром имени В.П.Чкалова в рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС" десантировано из двух самолетов Ил-76МД две БМД-4М и два БТР-МДМ на парашютно-бесплатформенной системе. Впервые осуществлялось десантирование экипажа в количестве трех человек внутри БТР-МДМ из числа испытателей ГЛИЦ. Оно прошло успешно. Испытатели с поставленной задачей справились".

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
Арбалет РЛК
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Ил-76МД
Компании
ГЛИЦ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
27.06.2018
Десант с алгоритмами
23.12.2016
Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
16.07.2018
Учения под Рязанью: спуск БТР с экипажем и десантирование военных
13.07.2018
Массовое десантирование состоялось на учениях ВДВ под Рязанью
13.11.2017
Михаил Осипенко: ""Крылья" для БМД-4М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри