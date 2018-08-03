За последние пять лет в соединения и воинские части ВДВ поступило более 42 тыс. единиц ВВСТ

ЦАМТО, 2 августа. За последние пять лет в соединения и воинские части ВДВ поступило более 42 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16 проц., повысить уровень живучести на 20 проц., а маневренные возможности в 1,3 раза.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков (2 августа Воздушно-десантным войскам исполняется 88 лет).

По словам А.Сердюкова, "доля оснащенности современными образцами ВВСТ возросла до 62 проц. Благодаря выполнению заданий государственного оборонного заказа доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения – в 3,5 раза, бронетанковой техники – в 2,4 раза".

А.Сердюков отметил, что "поставка новых средств вооруженной борьбы и оснащение ими подразделений требует новых подходов в процессе обучения и подготовки офицеров и младших специалистов. В этих целях в войсках на базе Рязанского воздушно-десантного училища, 242-го учебного центра, а также других учебных центров Вооруженных Сил и предприятиях ОПК организована упреждающая подготовка, которая существенно снижает сроки изучения вооружения, военной и специальной техники в войсках и обеспечивает ее безаварийную эксплуатацию".

"Кроме того, для эффективного освоения современного вооружения и техники организована и осуществляется поставка в войска новых тренажеров", – отметил он.

На вопрос корр. "Красной звезды" о том, как зарекомендовала себя автоматизированная система управления "Андромеда-Д", А.Сердюкоа ответил, что "поставляемый в войска комплекс средств связи и автоматизации "Андромеда-Д" неоднократно применялся в ходе выполнения различных учебно-боевых задач и показал свою высокую надежность и эффективность. Он обеспечивает сокращение времени предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза и повышает устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи, а также осуществляет информационно-расчетную поддержку деятельности должностных лиц".

Кроме того, по его словам, "применение автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д" вошло в процесс обучения не только в соединениях и воинских частях, но и в Рязанском училище, а с этого года будет введено в Общевойсковой академии на кафедре Воздушно-десантных войск".

"В настоящее время большинство боевых соединений полностью оснащены современными автоматизированными средствами управления "Андромеда-Д". При этом подразделения немедленного применения обеспечены на 100 процентов", – подчеркнул А.Сердюков.

Командующий ВДВ в интервью "Красной звезде" отметил, что в летнем периоде обучения в войсках прошло уже немало учений различного уровня. Самым масштабным по своему размаху стало показное тактическое учение, проведенное со 137-м гвардейским парашютно-десантным полком 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В ходе него было десантировано около 70 ед. ВВСТ, более 1200 военнослужащих, в том числе на парашютах специального назначения "Арбалет" – около 200 человек, на парашютах Д-10 – более 1000. Привлекалось 66 воздушных судов.

А.Сердюков подчеркнул, что "одной из целей проведения полкового тактического учения стало испытание перспективных средств десантирования для современных образцов ВВСТ, поступающих на снабжение в ВДВ. В ходе специальных летных испытаний 929-м Государственным летным испытательным центром имени В.П.Чкалова в рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС" десантировано из двух самолетов Ил-76МД две БМД-4М и два БТР-МДМ на парашютно-бесплатформенной системе. Впервые осуществлялось десантирование экипажа в количестве трех человек внутри БТР-МДМ из числа испытателей ГЛИЦ. Оно прошло успешно. Испытатели с поставленной задачей справились".