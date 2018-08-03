ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении

ЦАМТО, 2 августа. Воздушно-десантные войска – высокомобильный род войск, способный в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков (2 августа Воздушно-десантным войскам исполняется 88 лет).

По словам А.Сердюкова, "на сегодняшний день войска состоят из четырех дивизий, пяти отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений. В соединениях созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, разведывательные роты переформированы в разведывательные батальоны, сформированы отдельный десантно-штурмовой батальон в Республике Крым и отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ, что в целом увеличило общий боевой потенциал войск на 20 проц.".

А.Сердюков отметил, что "в этом году планируется завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов".

"В свете постоянного развития и совершенствования систем и средств вооруженной борьбы Воздушно-десантные войска, как любой организм, также нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании, что в целом позволяет войскам, как резерву Верховного Главнокомандующего, быть в постоянной готовности к реагированию на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы", – подчеркнул А.Сердюков в интервью "Красной звезде".